Tohle není omluvný článek. Nelhali jsme. Podnikatel se skrýval na jachtě

„Pomlouvačný článek,“ napsal do záhlaví e-mailu a pokračoval, „jsem v České republice, jsem nemajetný důchodce a potřebuji intenzivní zdravotní péči.“

„Není pravda, že policisté po mně pátrají. V žádných rejstřících nefiguruji ani soud mi nic takového nesdělil. Je to pouze zbožné přání pana státního zástupce,“ tvrdil.

Můžeme-li věřit oficiálnímu policejnímu reportu, vypadá to na nečekaně dobrou souhru hned několika útvarů. Opravuji: kriminalistů. Protože chválit policii či jednotky jako celek je vždy ošidné.

Liška nejspíš podlehl kouzlu bezstarostné jízdy, protože na uprchlíka za sebou zanechával až překvapivě zřetelnou stopu. Ta nejprve přivedla policejní slídily do Německa a poté do Chorvatska, až se nakonec zaměřili na Řecko.

Zjistili, že se Liška ukrývá na lodi plující pod polskou vlajkou. Vzhledem k tomu, že jachting byl jeho životní vášní, nemusela to být zas až taková fuška. Překvapivější bylo, že si nevypnul ani AIS, což je systém sdílející informace o poloze, směru a identifikaci plavidla.

S omluvným článkem počkáme minimálně do doby, než se kauzou proklestí soudy.

Zpříčené vyšetřování. Čtenáři se v komentářích často ptají: Kdy už Vratislav Mynář, svého času prezidentský kancelář, půjde k soudu? Odpověď hledal Radek Nohl a zjistil, že i vyšetřování možného dotačního podvodu v Osvětimanech se zaseklo. A to už policie na případu „pracuje“ dva a půl roku.

Putinova ropa? Nesahat. Minulý týden jsme upozornili, že Česko nakupuje do nouzových zásobníků ropu za 1,1 miliardy od kyperské firmy ovládané prominenty režimu Vladimira Putina. Zodpovědný šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr se hájil, že to jinak udělat nemohl. Ministerstvo pro místní rozvoj poté, co jsme kauzu zveřejnili, oznámilo, že má opačný názor.