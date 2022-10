Policie navrhla obžalovat psychiatra Cimického z 28 znásilnění a vydírání

Státní zastupitelství nebude až do vypracování konečného návrhu poskytovat další informace, přípravné řízení je totiž neveřejné. Podle informací Seznam Zpráv by vypracování obžaloby mohlo trvat přibližně jeden až dva měsíce.

„Pokud tu věc šetří policie a státní zastupitelství, běží to po linii kompetentních orgánů, tak v dané chvíli nemáme důvod a ani možnost do toho nějak kompetentně zasahovat. Budeme samozřejmě sledovat, jak celá záležitost dopadne. Může se stát, že soud věc předá České lékařské komoře, a také se to stává. Potom by to samozřejmě komora začala řešit,“ řekl pro Seznam Zprávy Kubek.