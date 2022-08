Agrofert si v dopise Fialovi stěžuje na ministry. Je připraven se soudit

Firma Agrofert se v aktuálním dopise ohrazuje proti vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), tedy trojici ministrů, do jejichž rezortů podnikaní a dotace pro Agrofert spadají. Vedle toho kritizuje i výroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), do jehož rezortu spadá zákon o úřednících, který má zajistit odpolitizování státní správy.

Společnost se ohrazuje také proti vyjádřením ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který letos v červenci uvedl, že by se z koncernu Agrofert mohlo do unijní a české kasy vracet až 4,5 miliardy korun. „A to aniž by o uložení takové povinnosti rozhodly k tomu oprávněné orgány státní správy či Evropské unie, či bylo alespoň zahájeno řízení, ve kterém může být taková povinnost uložena,“ píše se v dopisu.