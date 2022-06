Nekula: Agrofert může vracet dotace ve výši až 4,5 miliardy korun

Agrofert by kvůli střetu zájmů bývalého premiéra Babiše mohl podle odhadů vracet do rozpočtu ČR a EU miliardy korun.

Koncern Agrofert by mohl vracet státu a Evropské unii dotace ve výši až 4,5 miliardy korun. Uvedl to ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Důvodem je střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše. Firma odmítá, že by měla něco vracet.