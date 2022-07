ANO postavilo proti Vystrčilovi ženu obžalovanou v kauze Čapí hnízdo

„S nominací přišla oblastní organizace a dostala jsem jednomyslnou podporu členské základny. I přesto ale musím říct, že jsem to hodně zvažovala. Kauza ovlivňuje život můj i celé mojí rodiny už několik let. Zničila, co mohla. Já mám ale svědomí naprosto čisté. Vím, že jsem nic špatného neprovedla, a proto jsem se nakonec rozhodla, že kandidovat budu,“ napsala Nagyová ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

To, že je bývalá Babišova poradkyně obžalovaná, podle něj kandidatuře neuškodí. „Tato kauza je zpolitizovaná, vždy se to táhne před volbami, je to taková zajímavá náhoda, že soud začíná 14 dní před volbami. Problém to nebude,“ nechal se slyšet.