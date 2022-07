Obžaloba za Čapí hnízdo: Žalobce se přiklonil k Babišovi mladšímu

Převod akcií na děti a manželku byl podle žalobce účelový. Měl budit dojem, že firma není propojena s holdingem Agrofert, a může tak získat dotaci. „Důvodem tohoto převodu akcií bylo účelové a formální vytvoření zdání, že společnost ZZN Agro Pelhřimov je samotný a nezávislý malý nebo střední podnik,“ napsal Jaroslav Šaroch do obžaloby.

Když policie loni v září Andreji Babišovi mladšímu při šestihodinovém výslechu ukázala protokol k předání a převzetí akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov, odmítl, že by dokumenty vlastnoručně podepsal.

Na přímý dotaz žalobce Šarocha, kde na přelomu roku 2007 a 2008 byl, však uvedl, že si to již nepamatuje. Ale také řekl, že by si pamatoval, kdyby byl na silvestra v Česku.

„Opět se nejedná o můj podpis. Neznám tuto písemnost. Nikdy jsem panu Herodesovi žádnou akcii vědomě neprodal a nepodílel se s ním na žádné obchodní aktivitě,“ řekl Babiš policistům. Upozornil je také na to, že na smlouvě ke koupi akcií je navíc chybně uvedena i jeho adresa - byla tam podle něho ta, kde naposledy bydlel jako dítě.

Vyšetřovatelé nechali kvůli výpovědi Babiše mladšího vypracovat na pravost podpisů znalecký posudek a soudní znalec Aleš Čulík do něj napsal, že jeden ze sporných podpisů nemusí být dílem Babiše mladšího.

Podle státního zástupce přitom obvinění zamlčeli důležité informace a to, že Agrofert poskytl Čapímu hnízdu půjčku ve výši 150 milionů korun. A navíc, že holding ručil za půjčku v objemu 375 milionů u britské banky HSBC, která byla použita na stavbu středočeského multifunkčního kongresového centra. Tyto informace přitom podle obžaloby mohly mít vliv na to, zda firma dotaci získá.

Andreje Babiše mladšího v této souvislosti státní zástupce nezmiňuje. Znamená to, že podle něho tento Babišův syn akcionářem Farmy Čapí hnízdo nebyl.

Na Čapím hnízdě byl Andrej Babiš mladší podle toho, co také řekl policii, mnohokrát. Uvedl, že tam trávil Vánoce s rodinou a byl ubytován v hotelu i v soukromých apartmánech. Dále policistům řekl, že v budově Čapí hnízdo měl jeho otec řadu osobních fotografií. „Je to úplně jasné, že tam de facto bydlí a Farma Čapí hnízdo byla vždy jeho víkendovým sídlem,“ popsal při výslechu.

A nějakou dobu - mezi roky 2015 až 2017 - také Babiš mladší podle svých slov pro firmu Imoba, která spadá do holdingu Agrofert a které Čapí hnízdo patří, pracoval společně s Petrem Protopopovem. Mužem, s nímž na podzim 2017 odjel na Krym, přičemž policie prověřovala podezření (pro které nakonec nenašla důkazy), že Protopopov tam Babiše mladšího odvezl nedobrovolně.

„Nosil jsem pytle se špinavými ručníky ze Sokolovny (objekt patří společnosti Imoba spadají pod Agrofert, pozn. red.) na Farmu Čapí hnízdo. To jsem dělal s Protopopovem. Byla to ponižující práce a otec mi mohl dát lepší práci než toto,“ uvedl Babiš mladší. Zároveň doplnil, že za to nedostával žádný plat.