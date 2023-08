Bránit se v srpnu 1968? Byl by to masakr, říká historik

Češi si v pondělí připomenou 55 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Iniciativa Dárek pro Putina při té příležitosti vytvořila video ukazující, jak by vypadalo televizní a rozhlasové vysílání, kdyby se Československo tehdy bránilo.

Historik Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Povolný v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že vojáci tehdy kladli odpor například v tom, že se nenechali odzbrojit. Případný ozbrojený odpor by ale podle něj znamenal velké oběti civilistů.

„Myslím, že vysoké funkcionáře KSČ v podstatě ani nenapadlo, že by mohli klást nějaký ozbrojený odpor. Druhá věc – pokud by armáda takový rozkaz dostala, lze i s ohledem na reakce důstojníků důvodně předpokládat, že by ten rozkaz uposlechla,“ říká historik ÚSTR Daniel Povolný.

Jak velká byla československá lidová armáda v roce 1968 a jak významná byla v rámci východního bloku?

Československá lidová armáda měla v roce 1968 více než 200 tisíc vojáků – z povolání i základní služby. Ti pochopitelně tvořili nezanedbatelnou součást Varšavské smlouvy.

Kladli tehdy vojáci na některých místech odpor?

V drtivé většině případů kladli odpor minimálně v tom, že se nenechali odzbrojit. Bylo jen několik extrémních případů, kdy k odzbrojení našich jednotek došlo. To se stalo na Slovensku ve směru postupu jednoho motostřeleckého pluku maďarské lidové armády, kde velel jistý major Horváth, který byl v tomto hodně nekompromisní.

Jinak se našim vojákům v podstatě vždy podařilo s okupačními vojsky domluvit tak, že nemuseli být odzbrojeni násilím. Zůstali v kasárnách, což ale neznamená, že by vůbec nic nedělali.

Podívejte se, jak by vypadlo televizní vysílání v případě odporu:

Iniciativa Dárek pro Putina připravila video ukazující, jak by vypadlo televizní a rozhlasové vysílání, kdyby se Československo v roce 1968 bránilo.Video: Martin Ondracek, Youtube.com

Po srpnu 1968 bylo více než 7000 vojáků z povolání propuštěno právě za svou činnost v srpnu 1968. I to ukazuje, že odpor kladli. Nebyl samozřejmě ozbrojený, ale v některých případech vyváželi zbraně, náboje či zásoby mimo kasárny pro případný přechod na partyzánský způsob boje.

Někde organizovali kruhovou obranu, jinde měli plány, jak se bránit, kdyby došlo k útoku.

Rozhodně se nedá říct, že by armáda byla pasivní. Ve spolupráci s různými stranickými organizacemi nebo se samosprávou třeba zapůjčovala radiostanice pro vysílání Československého rozhlasu, tiskárny pro tištění letáků a vydávání různých tiskovin. I toto bylo posléze předmětem vyšetřování a řada důstojníků za to dostala vyhazov.

Jak vojáci vnímali, že proti nim najednou stáli ti, které měli brát za přátele?

Řada vojáků z povolání musela být od určité hodnosti a určité funkce v podstatě členy KSČ. V podstatě od roku 1945 a hlavně po roce 1948 byli vychováváni k lásce k Sovětskému svazu a k tomu, aby byli i ostatní vojáci z Varšavské smlouvy bráni jako bratři ve zbrani.

Pro řadu důstojníků proto bylo velkým morálním dilematem, jak se zachovat. Ve většině případů to brali tak, že je spojenci zradili a napadli.

V řadě případů se k nim nechovali zvlášť uctivě. Odmítali jim podat ruce, odmítali se s nimi bavit, odmítali jim třeba dát vodu.

Ministr národní obrany – generál Martin Dzúr – vydal o půlnoci z 20. na 21. srpna rozkaz, který však byl v úplně jiném duchu. To bylo samozřejmě způsobeno i tím, že neznal přesně situaci. Byl informován o tom, že reformní vedení se domluvilo se Sověty a pozvalo je, což nebyla pravda.

Bylo to tak, že konzervativní část ÚV KSČ pozvala Sověty a ostatní vojáky Varšavské smlouvy a nepodařilo se jí vlastně včas odstavit Dubčekovo progresivní křídlo, takže potom v časných ranních hodinách bylo odvysíláno prohlášení předsednictva ÚV KSČ, které tu invazi odsoudilo. Bylo v něm jasně řečeno, že je to akt odporující mezinárodnímu právu.

Srpen 1968 Těsně před půlnocí 20. srpna 1968 překročily armády států východního bloku československé hranice a bez vědomí tehdejších státních orgánů vpadly na území státu.

Invaze armád Varšavské smlouvy tak v podstatě ukončila takzvané pražské jaro, tedy pokus československých komunistů o nastolení „socialismu s lidskou tváří“. V Československu poté začalo dvě dekády trvající normalizační období, které ukončila až revoluce v listopadu 1989.

Někdejší Československo bylo po roce 1945 jedinou zemí východního bloku, kde nebyla rozmístěna sovětská vojska. To se však změnilo po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.

Jednotky z Maďarska, Bulharska a Polska sice postupně československé území opustily, sovětská vojska zůstala téměř 23 let, až do června 1991. Jejich pobyt byl legalizován smlouvou podepsanou v říjnu 1968 v Praze.

Na druhou stranu tam bylo řečeno, že naše armáda ani jiné ozbrojené složky nedostaly pokyn, aby kladly odpor. Toto prohlášení v armádě vyvolalo velké pozdvižení a velkou nevoli právě vůči Dzúrovi a ostatním vysokým důstojníkům. Bylo totiž v rozporu s rozkazem, který Dzúr dal.

Kromě toho, že měli zachovat klid a neklást ozbrojený odpor, tam bylo, že mají poskytnout maximální všestrannou pomoc přicházejícím vojskům. V tomto bodě řada důstojníků neuposlechla a podporu okupačním vojskům neposkytovala.

Umíte si představit, že by Ústřední výbor KSČ dal pokyn k ozbrojenému odporu a armáda uposlechla?

Popravdě neumím. Myslím si, že v rámci ÚV KSČ takové myšlenky určitě nebyly. Myslím, že vysoké funkcionáře KSČ v podstatě ani nenapadlo, že by mohli klást nějaký ozbrojený odpor. To je jedna věc. Druhá věc – pokud by armáda takový rozkaz dostala, lze i s ohledem na reakce důstojníků důvodně předpokládat, že by ho uposlechla. Další věcí je, co by to způsobilo.

Myslím si, že i to byl důvod, proč Ústřední výbor KSČ v prohlášení výslovně zmínil, že ozbrojené složky dostaly rozkaz, aby se nebránily, protože by to pochopitelně znamenalo masakr československého obyvatelstva.

Národní trauma

Vidíte historickou paralelu mezi Ukrajinou, která se brání, se situací v Československu v roce 1968?

Někteří říkají, že se historie opakuje, já myslím, že ne. Pokaždé je situace přeci jen jiná a tak je to i v případě války mezi Ukrajinou a Ruskem. V našem případě jsme byli součástí Varšavské smlouvy, byli jsme smluvně vázáni s ostatními státy. To není případ Ukrajiny.

V roce 1968 situace vypadala úplně jinak. Svět byl rozdělen na Západ a Východ, a protože obě strany disponovaly jadernými zbraněmi a měly poměrně jasně vymezené zóny vlivu, žádná si nedovolila tuto hranici překročit.

Bylo to bráno tak, že co se děje na Východě, je sice nepříjemné, ale v podstatě s tím nic nemůžeme dělat, protože kdybychom se pokusili něco udělat opravdu, riskujeme třetí světovou válku a konec civilizace.

Svým způsobem to vidíme i dnes – i když Západ poskytuje Ukrajině velkou vojenskou a hospodářskou pomoc, jsou tam určitá omezení, aby konflikt neeskaloval do podoby, kterou nechceme.

Podstatný je asi také fakt, že by Československo v případě obrany zůstalo samo, bez pomoci.

My jsme v tom zůstali sami, nikdo nám nepomohl. Všichni respektovali hranici mezi Východem a Západem, všichni respektovali, že jsou dvě supervelmoci – USA a Sovětský svaz. A že my patříme do zájmové sféry Sovětského svazu, a ať by se u nás dělo cokoliv, Západ by vojensky nezasáhl.

V roce 1968 byla otázka Československa předložena na jednání OSN, ale na sovětský nátlak naše strana požádala, aby byl bod stažen z jednání a aby se otázka Československa v OSN vůbec neprojednávala.

Proč podle vás česká společnost dodnes řeší, zda se Československo mělo bránit nacistickému Německu, případně teď v souvislosti s Ukrajinou vyvstávají otázky, zda jsme se měli bránit v srpnu 1968?

Pro národ je to pochopitelně trauma. Standardní postup je, že se země útoku brání. Když se na to podíváte, řekněme z rozumového hlediska, a spočítáte si, že není šance nepřítele porazit a bude následovat krutá porážka, je otázkou, zda do toho půjdete s tím, že v boji padnete vy i všichni vaši blízcí. Anebo se rozhodnete tak, že boj nepodstoupíte a budete doufat, že někdy v budoucnosti nastane situace, kdy se vám znovu podaří získat svobodu.