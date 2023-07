Češi poskytli Zelenskému letadlo na víc letů. „Taková naše delší cesta“

Česká republika potvrzuje, že ruskou agresí zmítané Ukrajině pomáhá nadstandardně. Projevilo se to i během návštěvy prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze.

Premiérův poradce pro národní bezpečnost a náměstek ministra pro evropské záležitosti Tomáš Pojar patřil ke klíčovým osobám Zelenského zastávky v Česku. Na palubě ho doprovázel při letu ze Sofie do Prahy.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, že s ukrajinskou delegací na palubě českého armádního speciálu řešili dodávky zbraní a společné armádní projekty. Popsal také, že letoun ukrajinskou hlavu státu dopraví i na další zastávky.

„Cesta prezidenta Zelenského obsahuje zastávky ve čtyřech zemích, přespal tu a využívá letadlo české armády, celou cestu koordinujeme s Ukrajinci. Je to taková naše delší cesta po Evropě,“ uvedl Pojar.

Zbrojaři se pustí do práce

Jak dlouho se rodil plán na návštěvu prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho delegace?

Záleží, od kterého okamžiku to berete. Premiér Fiala se s prezidentem Zelenským viděl v pátek už popáté. Na všech návštěvách se bavili o tom, že by přijel do České republiky.

V zásadě se dohodli na posledním setkání v Kišiněvu na summitu Evropského politického společenství. Prezident Zelenskyj slíbil, že při další cestě do Evropy Českou republiku navštíví. Datum se párkrát měnilo, uvažovalo se o polovině června, ale jsme rádi, že to dopadlo takto.

Jak se plánovala bezpečnost cesty?

Bezpečnost se řeší od začátku, je to spíše otázka na naše bezpečnostní složky. Triviální akce to není. Česká republika v minulosti prokázala, že podobné návštěvy zvládá bez problémů, takže žádné obavy jsem neměl. Všechny složky odvedly skvělou práci, což je jejich standard.

Spadala Zelenského návštěva do kategorie nejnáročnějších – podobně jako třeba návštěva prezidenta USA?

Zařadil bych to do škatulky náročných návštěv, ale nutno dodat, že americký prezident je ještě o level výše.

Na Hradě se pohybovalo spoustu příslušníků ukrajinských bezpečnostních složek, a to i v maskáčích. Překvapilo vás, kolik jich bylo?

Bylo to adekvátní takové návštěvě. Zároveň by nás nemělo mást, že i členové Zelenského delegace měli na sobě uniformu či kroj a oblek podobný uniformě. Je to země ve válce a snaží se tím něco demonstrovat. Říkali jsme si, že ten jejich oblek má jednu výhodu – nemusí nosit kravatu. Jinou tam nevidím, ale závidím jim ji.

Byl jste na palubě armádního speciálu, který vyzvedl prezident Zelenského v Sofii. Byla to naše nabídka, že tam Zelenského vyzvedneme, nebo jejich požadavek? Je to standard i u ostatních návštěv Zelenského v zahraničí?

Obvykle se to takto dělá. Ukrajina sice disponuje letadlem mimo ukrajinské území, ale v zásadě je jednodušší, když dostanou takovouto podporu.

S Ukrajinci jsme se dohodli na mé přítomnosti na palubě již předem, protože jsme chtěli využít té hodiny a půl a řadu konkrétních věcí předjednat a připravit. Abychom se pak v projednávání agendy posunuli, což se stalo. Mělo to praktický účel, že jsme měli o hodinu a půl navíc.

Co konkrétně jste řešili? Vstup do NATO, nebezpečí kolem jaderné elektrárny v Záporoží, rekonstrukci a obnovu Ukrajiny?

Primárně jsme mluvili o dodávkách zbraní, o společných projektech na výrobu zbraní a o projektech směrem k obnově Ukrajiny. Řešili jsme i koordinaci se třetími zeměmi, které bychom do spolupráce pozvali.

O co přesně Ukrajinci stojí?

Jedná se hlavně o munice a lehké zbraně, hovořilo se i o větších systémech a systému oprav, které potřebujete mít i poblíž fronty. Bavili jsme se o výcviku pilotů jak na suchoje, migy a F-16, stejně tak na helikoptéry. Můžeme nabídnout výcvik na našem území, můžeme vybavit výcviková střediska na Ukrajině, aby mohli (vojáci) cvičit přímo na místě, což by pro ně bylo cenově výhodnější.

Byli s vámi na palubě zástupci českých zbrojovek?

Ne, na palubě byl pouze personál letadla, vojenští policisté a já. Nebylo to jednání mezi zbrojovkami, ani na ukrajinské straně. K jednání mezi zbrojovkami dojde v následujících dnech, to mohu garantovat.

Vaše letadlo doprovodily při sestupu dva gripeny. Čí to byl nápad?

Nápad se zrodil v rámci armády a Ministerstva obrany. Musím říct, že já se o něm dozvěděl až ve chvíli, kdy jsme v Sofii byli na dráze. Bylo to krásné gesto, bylo to velmi pozitivně vnímáno, ukrajinskou delegaci v čele s prezidentem to potěšilo.

Bylo impozantní, když letíte a vedle vás pár desítek metrů letí stíhačka. Dobré gesto, které bylo dobře přijato. Kapitán letadla ukrajinskou stranu upozornil, že stíhačky se připojují. Mnozí si to fotili a brali to jako impozantní gesto při příletu do země svých přátel.

Prezident 🇺🇦 @ZelenskyyUa na palubě 🇨🇿 airbusu s doprovázejícími gripeny. Vítejte v zemi, která stojí za vámi. Vítejte v Česku!



📷 Tomáš Pojar pic.twitter.com/9UMiVdC5Bz — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 6, 2023

Vzpomínky na Prahu

Když jste přistávali, nekomentoval Zelenskyj Prahu? Či nějaké vzpomínky na Česko, když tu byl ještě před válkou?

On seděl v salonku vepředu se šéfem své kanceláře. Viděl jsem ale, jak se díval na Prahu. Byl jsem ve druhém salonku s lidmi, kteří měli vazbu na Českou republiku z minulosti či od příbuzných. Nejméně polovina ukrajinské delegace vzpomínala na zážitky z Prahy a Česka, je vidět, že nás znají a mají k nám přímý vztah. Táta ministra zahraničí Kuleby byl u nás velvyslancem, takže vyprávěl, co tu zažil.

Zelenskyj v Praze přespal, což se na jeho zahraničních cestách nestává často. Měli Ukrajinci kvůli bezpečnosti speciální požadavky? Prý na Hradě nakonec nespal.

Nevím o tom, že by měli speciální či překvapivý požadavek, technickobezpečnostní věci ale nešly přese mě, to řešila ochranná služba policie s ukrajinskou stranou. Každopádně cesta prezidenta Zelenského obsahuje zastávky ve čtyřech zemích, přespal tu a využívá letadlo české armády, celou cestu koordinujeme s Ukrajinci. Je to taková naše delší cesta po Evropě.

Takže i do Turecka Zelenskyj poletí českým speciálem?

Prostě naše letadlo ho bude ještě nějakou dobu doprovázet.

Jak návštěvou rezonovalo téma snahy Ukrajiny o vstup do NATO? Jakou mají podle vás šanci?

Je otázkou interpretace, co je pozitivní. Nejde jen o to, aby se pro ně do budoucna otevřely dveře do NATO, ale paralelně s tím se nesmí zapomínat na současnou podporu, aby se Ukrajina mohla bránit. To je podle mě teď i důležitější. Potřebují dodávky zbraní a s tím spojenou asistenci. Fronta je strašně dlouhá, nesmírně těžká válka, v zásadě nejtěžší na evropském kontinentu od 2. světové války.

Hovořili jste i o problematice jaderné elektrárny v Záporoží? Hrozí jí nebezpečí, zesílily vaše obavy?