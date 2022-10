„Volte ODS“: vzpurná poslankyně končí v ANO, mandátu se ale nevzdá

Stalo se to necelý týden poté, co Seznam Zprávy popsaly, jak Fischerová těsně před zářijovými komunálními volbami rozesílala hromadné zprávy, ať lidé nevolí kandidáta ANO a radši dají hlas soupeři z ODS.

„Ano, je to tak. Udělala jsem chybu, jsem si toho vědoma a chtěla jsem se k tomu postavit čelem. A také jsem nechtěla poškozovat hnutí ANO zbytečnou kauzou, která je vlastně jen o osobní antipatii mezi dvěma lidmi. To je celé,“ potvrdila Fischerová.

Poslankyně, která byla do voleb zároveň místostarostkou v Lysé nad Labem na Nymbursku, psala přes aplikaci WhatsApp výzvy proti Milanu Pourovi, jedničce ANO v sousedních Milovicích. S Pourem má dlouhodobé spory, které se týkaly vnitřních věcí v středočeském hnutí.

Fischerová požádala o vyškrtnutí z hnutí v pondělí odpoledne, kdy se konala online schůze vedení krajského ANO. Předešla tím vyloučení, k němuž by určitě došlo: i šéf hnutí Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že to, co poslankyně udělala, je nepřijatelné.