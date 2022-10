Glosa: Od virózy po technické důvody. Stručné dějiny komunikace s veřejností

Samozřejmě, že by prezidentskou kancelář neubylo dodat třeba „v Lánech se spravuje střecha, musí se to stihnout do pátku“. Ale to prr. To je pod naši úroveň – my jsme pyšní na své „technické důvody“, do kterých nikomu nic není. Přiblížit oč jde, to bychom se vám svěřovali moc, a takoví kamarádi zase nejsme. Závoru nezvedneme.