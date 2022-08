Glosa: Piráti tisknou u Babiše a je to ještě horší, než se zdá

Pseudokauzou to nazval pirátský poslanec Jakub Michálek: protože strana kritizuje Babiše za to, že zneužívá svého politického postavení, a ne za to, že vlastní tiskárnu. V zásadě má pravdu. Představa, že se na žádném pirátském cateringu nesmí povalovat ani oschlý drobeček z produkce holdingu, by byla snad až příliš ambiciózní.