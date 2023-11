Kalousek o Schwarzenbergovi: Dával své zemi vše

Znali jsme se v podstatě jenom formálně až do roku 2007, než jsme spolu usedli v Topolánkově vládě. Zasedací pořádek nás posadil vedle sebe, tam jsme zjistili, že máme na rozdíl od svých stran stejné názory. On tam byl za Stranu zelených, já za KDU-ČSL. Se svými stranami jsme měli ne vždy názory stejné, ale spolu ano. Měli jsme i velmi podobný smysl pro humor a spřátelili se.

Vzhledem ke stejným názorům našim a odlišným názorům našich stran jsme si občas povídali, jak by bylo hezké, kdybychom měli svoji vlastní politickou stranu. Ale bylo to vždycky jenom v roli takových ne příliš vážně míněných úvah. Až do okamžiku, než Jiří Paroubek v polovině předsednictví z naprosto nesmyslných důvodů shodil Topolánkovu vládu a my najednou měli spoustu volného času.