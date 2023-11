Halík: Schwarzenberg mi zanechal dopis, jak má rozloučení s ním vypadat

„Ale byť je ten kostel velký, tak by samozřejmě nepojal všechny, kteří se chtějí touto formou rozloučit. Nakonec se proto rodina rozhodla požádat arcibiskupství, aby to bylo ve svatém Vítu, což samozřejmě respektujeme,“ dodal s tím, že mu Schwarzenberg zanechal dopis, ve kterém detailně vylíčil, jak by mělo poslední rozloučení vypadat.