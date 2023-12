Na pohřbu Schwarzenberga promluví Kalousek i Pavel, zazní 34 úderů zvonu

Vyplývá to z tiskových informací, které Seznam Zprávám poskytl tajemník zesnulého exministra Filip Štědrý.

„Průvod se na cestě z katedrály zastaví u Schwarzenberské kaple, zazní 34 úderů zvonu Zikmund jako připomínka 34 let svobodné republiky. Následně zazní smuteční marš v podání Hudby Hradní stráže zkomponovaný pro maršálka Schwarzenberga, jednoho z největších českých vojevůdců, který stál v čele vítězných spojeneckých vojsk v bitvě u Lipska proti Napoleonovi,“ připomíná rodina Schwarzenbergů.

Rakev zesnulého bývalého ministra zahraničí, poslance, senátora a hradního kancléře Karla Schwarzenberga bude veřejně vystavená od středy 6. prosince do pátku 8. prosince v kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem v Praze.

Rakev bude po konci ceremonie naložena do vozu, v doprovodu policejních motocyklů se krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí, krokem projede okolo Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí, a v doprovodu policejního vozu odjede na Orlík. Do tamní rodinné hrobky bude Karel Schwarzenberg uložen v nejužším kruhu rodiny.

„Akce svou povahou není výhradně koncertem ani festivalem, naopak veškerá dramaturgie by měla směřovat k velkému setkání. Právě setkávání nejrůznějších lidí a jejich propojování je to, co Karla opravdu naplňovalo,“ říká Martin Kotas, provozovatel kavárny Mlýnská, neformální základny Schwarzenberga, a zároveň jeden z organizátorů akce.