Pohřeb Karla Schwarzenberga bude mít pietní i „punkovou“ část

Odpoledne se v pražské Lucerně rozběhne koncert s názvem Karel žije dál - i v parafrázi slavného sloganu Punk’s Not Dead, který připomene ladění „knížecí“ prezidentské kampaně.

Podle informací Seznam Zpráv pozvánku měly dostat například dvě bývalé ministryně zahraničí USA. Condoleeza Riceová, která se Schwarzenbergem dojednávala projekt amerického radaru, i Hillary Clintonová, jež byla jeho americkým protějškem později. Významná rodina politiků Clintonových měla také blízko k exprezidentu Václavu Havlovi, jehož byl Schwarzenberg kancléřem v začátku 90. let. Mezi smutečními hosty budou také zástupci evropské aristokracie.

Zejména s Riceovou, která byla také studentkou Čechoameričana Josefa Korbela, otce jiné ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové, měl kníže nadstandardní vztahy. Když za ním přijela v létě 2008 do Prahy podepsat smlouvu o umístění amerického protiraketového radaru v Brdech, navštívila dokonce i jeho neformální základnu, kavárnu Mlýnská na pražské Kampě. Tam se tehdy scházeli také občanští propagátoři výstavby americké obranné základny v Česku.

Plus minus stejná parta se později podílela i na prezidentské kampani Schwarzenberga, v níž ministr zahraničí tehdejší vlády Petra Nečase překvapivě postoupil do druhého kola. V něm pak podlehl pozdější hlavě státu Miloši Zemanovi.

„Akce svou povahou není výhradně koncertem ani festivalem, naopak veškerá dramaturgie by měla směřovat k velkému setkání. Právě setkávání nejrůznějších lidí a jejich propojování je to, co Karla opravdu naplňovalo,“ říká Martin Kotas.