Komentář: Konec důchodových iluzí. Změny začínají bolet

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil první skutečnou změnu penzijního systému. To, kvůli čemu se onehdy nosily do Sněmovny spacáky a co ještě pořád může zrušit Ústavní soud, bylo jednorázové hašení inflačního excesu. Proti změnám, s nimiž Jurečka přichází nyní, šlo ale spíš o méně důležitou epizodu. A i tohle je teprve začátek. První nutné kousnutí do velkého a hodně kyselého jablka, které je potřeba postupně ohlodat až na ohryzek.

Jde o první konkrétně navržený a opravdu nepříjemný krok. Dosud byla pozorovatelná snaha politiků jakoukoli změnu důchodů doprovázet pozitivními přívlastky. Důchody měly být „spravedlivější“, „férovější“, „důstojnější“ a tak dále, výsledkem pak obvykle bylo, že důchody byly především dražší a do budoucna hůře zaplatitelné. To už teď prostě nepůjde. Jestli Jurečkův návrh projde, budou důchody „jen“ o maličký kousek udržitelnější než teď.

Směr návrhu je nepochybně správný. Platný systém mimořádných valorizací nejenže se ukázal v době vysoké inflace jako extrémně náročný pro veřejné finance, ale současně nasekal do systému neomluvitelné nerovnosti mezi penzemi přiznanými na sklonku loňského roku a těmi letošními. Kdo mohl nebo stihl požádat o penzi do konce roku 2022, bude mít při stejném předdůchodovém příjmu už navěky vyšší důchod (o větší stovky, nebo i malé tisíce) než ten, kdo požádal až letos.

Zajímavý, při dnešním stavu penzijního systému rovněž důležitý, ale především až nečekaně důsledný, je další prvek Jurečkova návrhu – snaha znechutit lidem předčasný odchod do důchodu. Zatímco u změn valorizací je zjevná jistá opatrnost, u předčasných důchodů se systém zásadně zpřísňuje – podmínkou bude 40 let pojištění (dnes 35 let), do předčasné penze půjde odejít nanejvýš tři roky před dosažením důchodového věku (dnes pět let) a významně se zpřísní také krácení vypočteného důchodu. Před dosažením řádného důchodového věku se navíc předčasným důchodcům nebude valorizovat procentní výměra penze.