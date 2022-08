Komentář: Vít Rakušan se ministrem vnitra neměl stát

Pořád tedy s jistotou nevíme, jestli si pan Mlejnek zaslouží respekt za dosavadní kariéru na Ministerstvu obrany a u Vojenského zpravodajství, nebo naopak odsudek za styky s gaunery. Možná ale ve zvláštním světě špionů a agentů platí ona klasická odpověď z filmu Limonádový Joe: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.

Co dnes můžeme říct: udělat z Víta Rakušana ministra vnitra byla chyba. Ostatně on sám říká, že v kachlíkárně - budově Ministerstva vnitra na pražské Letné - se stal ze sympaťáka třídním průšvihářem. Kdyby si šéf hnutí STAN vybral jemu bližší školství nebo zahraničí, pravděpodobně by dnes byl pořád tím sympaťákem.