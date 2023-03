Komentář: Zeman znovu nebude. Ale žádné hurá není poslední

Bylo to prostě „jako obvykle“ a „nic nového“. Slova politika, který se tak rád poslouchá, opakuje, ohýbá pravdu, provokuje, uráží, všechno ví. A v záležitostech vztahů s Ruskem a Čínou při hodnocení uplynulých let už neobelhává ani tak veřejnost, jako především sám sebe.

Maestro empatie… Na tiskovou konferenci při povodních v roce 2013 přišel nepatřičně dobře naložený a rozloučil se slovy: „Přeji vám hezký den a zejména, abyste se neutopili. I když u novinářů je toto přání poněkud ambivalentní.“ Na začátku pandemie v televizi poděkoval nejdřív „Čínské lidové republice“, pak dobrovolníkům, a pak vykládal nesmysly jako „Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti.“ Nebylo by snadné najít – kromě těch, kdo nákazu přímo popírali – státníka, který o covidu promluvil k národu hůř.

To všechno je historie, kterou volby uzavřely. Prezidentství Miloše Zemana se opakovat nebude. Ale to neznamená, že se nikdy nemůže stát nic z toho, co jsme během něj zažili. Hlavní vymožeností svobodných voleb přece nejsou oslavy jména vítěze, ale to, že po volbách následují nějaké další. Žádné hurá není to skutečně poslední.