Na korunovační klenoty se dostaly VIP mimo otevírací hodiny. Mezi nimi i politici

Taková praxe byla běžná třeba i při výstavách v letech 2008 a 2013. Tehdy ale Hrad pozval plošně poslance, senátory nebo třeba i diplomaty. „Jako šéf protokolu jsem nechal obstarat určitý počet vstupenek. Cítil jsem, že je to natolik důležitá akce veřejného zájmu, že lidé z veřejného života mají určité privilegium výstavu zhlédnout,“ připomněl pro Český rozhlas bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

V roce 2016 se ale poměry změnily. „Za pana kancléře Vratislava Mynáře to bylo všechno monopolizované pouze jeho osobou. Kolikrát mi hradní policie volala, že tam je nějaká skupina osob, která údajně měla přijít na prohlídku klenotů, a já jsem o tom vůbec nevěděl, oni taky ne. Kancléř Mynář si to domlouval po vlastní linii a naprosto spontánně, takže to bylo bez jakéhokoli přehledu,“ říká bývalý šéf protokolu.