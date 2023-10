Pavel v Senátu hájil Simona. Divil se lustrování osobního života kandidátů

Pravděpodobnost, že se soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon stane soudcem ústavním, je v současnosti minimální, přesto ho ve středu přišel do Senátu podpořit prezident Petr Pavel.

Svou volbu prezident v horní komoře Parlamentu obhajoval tím, že chce Ústavní soud pestrý. Podle něj by v něm měli zasedat soudci jak zdrženliví, tak aktivističtí. „Soudce Simon patří k těm, které považuji za zdrženlivé,“ uvedl s tím, že Simon podle něj není ani soudcem, který by zákony jen mechanicky převyprávěl.

Pozastavil se i nad tím, co je za detailním prověřováním kandidátů, které v minulosti nebylo běžné. „Je to nějaký vzkaz? Kde je hranice veřejného zájmu?“ ptal se.

Pavel dále upozornil i na to, že navrhuje osobnosti, které za sebou mají úspěšné kariéry a i po případném neúspěchu by měly dále požívat respektu.

Narážel na Simonův společný podnik s manželkou, ale i to, že v případě kurzů čínského cvičení čchi-kung používá místo plného akademického titulu jen variantu Dr., což mohlo být zavádějící. Kritika se snesla i na odlišná rozhodnutí jím vedených soudních senátů a Ústavního soudu.

„Musel by provést flexibilní změnu názoru,“ glosoval případný přerod ze soudce Nejvyššího soudu v soudce ústavního Nytra. Simon v minulosti opakovaně uvedl, že jde o jiné pozice řídící se podle odlišných pravidel.

„Někdo ale nemůže být kritizován za to, že se chová v souladu se zákonem,“ prohlásil s tím, že limity mu dávají právě zákonodárci, a to jak z hlediska jeho rozhodování jako soudce, tak směrem k tomu, zda překročil hranici, co je či není podnikání.