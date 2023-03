Dárek pro Putina vyrazí z Česka na Ukrajinu, takhle vypadá

Nenatáčet nic v areálu ani nefotit nic jiného než samotný raketomet. Na bezpečnostní instruktáž klade firma STV Group ve východních Čechách velký důraz. Teprve poté přiváží reportéry do rozlehlé haly, kde už čeká připravený raketomet československé výroby RM-70.

„Je prakticky připravený pro bojové nasazení. Je to generální oprava již staršího kusu. Na raketometu bylo odvedeno více než dva tisíce hodin práce našich techniků. Je to naprosto komplexní oprava včetně opravy motoru, podvozkové platformy, raketnic a systému řízení palby tak, aby raketomet odpovídal maximálním nárokům pro bojové užití,“ říká ředitel pro rozvoj STV Group Ivo Strejček.

„Udělali jsme kompletní generálku celého stroje, dělali jsme to měsíce. Nejtěžší to bylo vůbec dát dohromady. Je to nově stříkané,“ vysvětluje mechanik STV Group Jiří Marek v rozhovoru pro Seznam Zprávy.