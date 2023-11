Schwarzenberg bude pochovaný zřejmě na Orlíku

O jeho podobě rozhodne rodina, která zatím nechce říct, kde proběhne, jak bude vypadat a zda by například přijala možnost konání pohřbu se státními poctami.

„Byl hlavou rodu na úrovni knížete Monaka nebo Lichtenštejnska. Přijedou se s ním rozloučit příbuzní nebo kolegové, tedy šlechtická Evropa. To bude mít určitě dopad na to, jak bude pohřeb pojímán,“ vysvětluje Forejt.

O případném státním pohřbu by měl podle Forejta rozhodnout prezident Petr Pavel spolu s premiérem a předsedy obou komor Parlamentu. V českém prostředí byl však dosud vyhrazen výhradně zesnulým prezidentům.

„Jak v Rakousku, tak u nás nebývají státní pohřby tak častými jevy. V našem pojetí se to omezuje na bývalé hlavy států. Státní pohřeb má několik prvků, které se musí dodržet. Je to státní smutek, smuteční vystavení ostatků k uctění památky zesnulého tak, jak bude zájem veřejnosti, státní akt rozloučení, účast zahraničních hostů a delegací,“ popisuje Forejt, který organizoval státní pohřeb Václava Havla.

„Ten, kdo bude mít na starost organizaci pohřbu, by si měl být vědom závažnosti kombinace prvků, o kterých jsem mluvil. Tedy původu Karla Schwarzenberga, ten bude hrát velkou roli, jak bude poslední rozloučení vypadat, aby to nebylo jednosměrně zaměřené,“ dodává Forejt.

„Za mě by pohřeb se státními poctami byl na místě. Co může udělat stát? Rozhodnout o vyhlášení minuty ticha v den pohřbu, stažení vlajek na půl žerdi v den pohřbu, rakev může byt zahalena státní vlajkou, během pohřbu může být přítomna čestná stráž,“ vyjmenovává exšéf hradního protokolu Miroslav Sklenář, jak by se na pohřbu mohla projevit spolupráce se státem.