Seznamte se, toto je nový hradní tým Petra Pavla

Tomáš Pernický je zkušený diplomat, který dosud stál v čele ambasády v Bělorusku a dříve v Gruzii. V minulosti vedl na Ministerstvu zahraničních věcí diplomatický protokol. Do Černínského paláce nastoupil po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, v diplomacii začal působit od roku 1994.

Bezpečnostní ředitelka prezidentské kanceláře je vystudovaná právnička, která prakticky celou kariéru strávila ve státních službách. Mlada Princová nejprve působila na Ministerstvu vnitra, poté do léta 2021 vedla zhruba tři roky analytickou část Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky. Jako náměstkyně šéfa rozvědky skončila poté, co bylo její místo v rámci reorganizace zrušeno a pracoviště, které řídila, začlenili pod operativní činnost. Podle médií byly důvodem nedobrovolného odchodu Princové z rozvědky spory s tehdejším ředitelem ÚZSI Markem Šimandlem.

Zkušenosti má i ze zahraničního nasazení, od května do prosince 2014 velel 9. úkolovému uskupení mise ISAF v Afghánistánu. V druhé polovině roku 2022 pak velel výcvikové misi Evropské unie (EUTM) v Mali. Více o něm čtěte zde .

Důležitou postavou prezidentova týmu před volbami i nyní na Hradě bude Tomáš Richter. V prezidentské kanceláři by měl mít na starost HR, sestavení a řízení týmu prezidentských poradců. Před volbami se někdejší pracovník kanceláře Václava Havla a podnikatel v hotelnictví staral Pavlovi o financování kampaně. Je členem kolegia Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Důležitým Pavlovým spolupracovníkem, který se u nového prezidenta těší velké důvěře, by měl být také analytik Radko Hokovský. U nové hlavy státu by mohl zastávat roli důvěrníka. Hokovský je odborníkem na vnitřní bezpečnost a v minulosti řídil think tank a bezpečnostní centrum Evropské hodnoty.