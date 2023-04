Starostové dali zelenou Bekovi na Ministerstvu školství

Balaše vyslalo hnutí STAN do čela ministerstva loni v červenci. Nahradil Petra Gazdíka (STAN), který odstoupil kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z pražské korupční kauzy Dozimetr.

Devětapadesátiletý Bek je zároveň senátorem, dříve působil v pozici rektora brněnské Masarykovy univerzity. Šestašedesátiletý Dvořák byl v minulosti primátorem Hradce Králové, generálním konzulem v New Yorku či velvyslancem v Kuvajtu.

Fiala minulý týden uvedl, že další kroky učiní poté, co od předsedy STAN Víta Rakušana nominace obdrží.

Rakušan ocenil mimo jiné to, že školství pod Balašovým vedením zvládlo uprchlickou vlnu z Ukrajiny. „Předložil do Sněmovny zákon, který po desetiletích slibů garantuje na platy učitelů 130 procent průměrné mzdy, a dokázal zajistit prostředky i na navýšení platů nepedagogických pracovníků. Posunul projekt revize rámcových vzdělávacích programů, tedy tolik potřebné reformy českého vzdělávání. Za to mu patří obrovský respekt a dík,“ uvedl.