Úřad vyzval oligarchu, aby si vyzvedl dopis. Zmrazení majetku se blíží

Jde o „příkaz“ datovaný ze středy. Pokud nebude dopis vyzvednut do 15 dnů, považuje se za doručený.

Mluvčí Ministerstva financí Michaela Lagronová odmítla obsah dokumentu pro Jevtušenkova upřesnit, zdroje Seznam Zpráv však hovoří o tom, že by se rozhodnutí mělo týkat právě obstavení oligarchova českého majetku.

Zmrazení by se ale mohlo týkat i dalšího Jevtušenkovova majetku, pokud bude identifikován, včetně peněz na účtech. V praxi by to znamenalo, že například karlovarský hotel Savoy Westend může zůstat v provozu, ale nemovistost už nelze převést na jinou osobu. Uvnitř hotelu má svou kliniku estetické medicíny známý český lékař Roman Šmucler.