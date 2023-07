Vláda zaplatí Michelinu miliony za propagaci českých hospod

Vláda se rozhodla zaplatit poplatek společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V lednu server Seznam Zprávy uvedl, že firma požaduje za tři roky deset milionů korun. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v úterý ČTK sdělil, že jde o výrazně vyšší částku, než se objevuje v médiích. Podle Hospodářských novin by se mělo jednat o 54 milionů za pět let.