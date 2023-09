Vyšetřování Zemana na Hradě. Rozhodnou zřejmě už nejbližší dny

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Desetiletá éra Miloše Zemana v roli prezidenta republiky skončila sice před půl rokem, vyšetřování, co se během ní dělo na Hradě, je však naopak právě na začátku.

Do poslední fáze míří ustanovení sněmovní vyšetřovací komise, která se tím bude zabývat. Podle informací Seznam Zpráv mají její iniciátoři přislíben dostatečný počet poslaneckých hlasů, aby vznik posvětilo plénum Sněmovny. Hlasovat by se o tom mohlo už nadcházející týden.

„Kauzy jsou závažné a je potřeba to vyšetřit,“ říká k tomu Šimon Heller z KDU-ČSL. „Pevně věřím, že kolegové si jsou toho vědomi.“

V návrhu na vznik vyšetřovací komise se počítá s tím, že se bude zabývat obdobím od roku 2013 až po rok 2023. Tím by však její mandát zasáhl i do období dalších dvou prezidentů. Prověřovat by se tak mohla i Klausova amnestie z 1. 1. 2013 nebo prvních devět měsíců úřadování nového prezidenta Petra Pavla.

Iniciátoři komise však počítají s tím, že by si hned zkraje vymezili priority a že by časový rámec zúžili. Jednou z variant je, že by se jejich vyšetřování zaměřilo na dobu od anexe Krymu v roce 2014 až po konec Zemanova mandátu. Nebo další možnost: Zkoumat se bude období od úplného počátku Zemanova mandátu až po průběh předávání moci po letošních prezidentských volbách.

„Veřejnost by měla vědět, co se na Hradě reálně odehrávalo, a mělo by to být jasně zmapováno,“ vysvětluje svoji motivaci k vyšetřování Hradu Heller.

Připomíná, že komise by měla podle jednacího řádu Sněmovny možnost podat podnět k zahájení trestního stíhání. „Nechceme suplovat policejní činnost, ale obé vnímám jako velmi důležité, aby komise vznikla,“ dodal lidovec Heller.

Osobně v Zemanově éře tento poslanec jako nejvíce problematické vidí jeho výroky a postupy kolem Vrbětic (šlo o odhalení, že za tamními výbuchy stojí agenti ruské tajné služby GRU) nebo kolem kauzy Novičok, kdy prezident Zeman veřejně zpochybňoval práci českých zpravodajců.

Šimon Heller původně s návrhem zřízení vyšetřovací komise u svých sněmovních kolegů a kolegyň narážel, skeptická k ní byla zejména ODS.