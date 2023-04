Zdražit a ubrat zaměstnancům. Přehled opatření, která vláda zvažuje

Vláda bude po prodlouženém víkendu pokračovat ve vyjednávání o tom, jak snížit schodek rozpočtu o 70 miliard korun. Nejostřejší debata se očekává kvůli zvyšování daní. Kabinet ale zvažuje i další opatření, a to i na výdajové straně rozpočtu.

Zatím nejblíž jsou vládní strany dohodě na výdajové straně. Podle informací Seznam Zpráv se bude škrtat především v národních dotacích pro velké firmy. Podle ministra financí Zbyňka Stanjura (ODS) by mohlo jít o desítky miliard korun.

Z Ministerstva financí unikl materiál, který zvažuje omezit sazby daně z přidané hodnoty na dvě. Jak citovala ČT, nižší sazba by byla 14 procent (oproti dnešním 10), vyšší pak 21. Například vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sport a kulturu by se měly přesunout z nejnižší do nejvyšší kategorie.