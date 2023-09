Ficův soupeř vrátil Babišovi úder za útoky ve videu

„Narodil jsem se v Bratislavě, a i když žiju 30 let v České republice, na Slovensku mi velmi záleží a vy v sobotu rozhodnete v parlamentních volbách, kdo bude v budoucí slovenské vládě. Zda to budou politici, kteří budou bojovat za zájmy slovenských občanů, nebo budou poslouchat Brusel,“ zdůvodňuje Andrej Babiš ve dvouminutovém videu, proč se rozhodl osobně přijet na Slovensko a komentovat tamní volby.

Je v obleku, mluví slovensky a za sebou má známý bratislavský most Slovenského národního povstání.

Slovákům zároveň vzkázal, že coby premiér měl výbornou spolupráci se svým tehdejším protějškem a současným předsedou strany Hlas-SD Peterem Pellegrinim. Stejně dobrá spolupráce podle něj byla i s Robertem Ficem, když byl ve vládě Bohuslava Sobotky ministrem financí.

„Potom přišel Igor Matovič a všechno to zrušil a dal nám na vědomí, že Česká republika je jedna z mnoha zemí a že už nejsme ta preferovaná země. To nejhorší, co se vám může stát, je, že budete mít ve vládě Progresivní Slovensko. To jsou takoví čeští Piráti,“ pustil se do kritiky.

O Progresivním Slovensku rovněž pronesl, že jsou pro přijímání migrantů, jsou doslova zelení šílenci a přesvědčují lidi, kolik existuje pohlaví.

Podnět k zamyšlení

Předseda Progresivního Slovenska se ohradil vůči tomu, že Babiš vyjádřil podporu politikům v době, kdy už by neměl.

„Rozumím, že Andrej Babiš má volnější vztah k zákonům, ale mohl by zkusit respektovat alespoň ty slovenské. A teda nevyjadřovat se ve prospěch nebo neprospěch kteréhokoliv kandidujícího subjektu na Slovensku v čase moratoria,“ napsal Seznam Zprávám.

Narážel na to, že zákon zakazuje vést volební kampaň či zveřejňovat průzkumy. Moratorium přitom začíná 48 hodin před dnem konání voleb, platilo tedy už ve čtvrtek.

„Zároveň mu chci připomenout, že se sám hlásí ke stejné politické frakci evropských liberálů jako Progresivní Slovensko, které kritizuje,“ poukázal Šimečka, který je zároveň místopředsedou Evropského parlamentu, na to, že ANO je v europarlamentu stejně jako Progresivní Slovensko součástí frakce Renew Europe (Obnova).

„Myslím, že by to pro něho mohl být podnět k zamyšlení, pokud ještě stále chce patřit do této politické rodiny.“

Politolog: Vliv se přeceňuje

„První věc, která člověka napadne, je, že sám Robert Fico se několikrát ohradil, když někdo ze zahraničích státníků podpořil protikandidáty nebo se vymezil proti Ficovi, ale teď je samozřejmě ticho. Vstupy do kampaně na podporu Fica nebo kandidátů Směru byly frekventované i v minulosti,“ říká politolog Metropolitní univerzity Praha Petr Just.

Upozorňuje, že vystoupení českých nebo slovenských politiků na podporu stran nemá velký vliv. „Vliv se přeceňuje. I to, jak se třeba před prezidentskými volbami Andrej Babiš chlubil fotkami, s kým vším se zná. Nemyslím si, že to nějak ovlivnilo voliče a dali mu hlas proto, že se zná s (francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem,“ dodává politolog.

Politolog Otto Eibl z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se nad Babišovou podporou Fica či Pellegriniho nepozastavuje. „Dává to smysl, oba politici promlouvají k podobné skupině jako Babiš, Fico má navíc národovecký nádech. Navíc to video není určeno slovenským voličům, ale těm jeho, českým. Je to prostě vzkaz, který poukazuje na sdílené hodnoty,“ přidává svůj pohled na věc.

Voliči na Slovensku v sobotu rozhodnou o novém složení sněmovny. Volby jasného favorita nemají, souboj o vítězství podle sondáží svedou nejspíše Ficův Směr – sociální demokracie (Směr-SD) a liberální proevropské hnutí Progresivní Slovensko (PS).