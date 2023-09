„Já bych je postřílel,“ znělo u pohrobků Kotleby. Seznam nepřátel je jasný

Odpovídá tak na dotaz z publika, který dostal tři dny před volbami na stranickém mítinku v kině Tatra v asi osmitisícovém městečku Vráble. Do zmodernizovaného kina s pohodlnými sedačkami dorazilo na odpolední setkání s politiky Republiky asi padesát lidí. To považují organizátoři vzhledem k velmi teplému počasí za úspěch.

Nápadně opálený místopředseda hnutí Miroslav Suja navazuje na Géciho a nejprve se zdá, že bude mít klidnější a tišší projev. Jenže to trvá jen chvilku – pak Suja zrychlí tempo, zvýrazní intonaci a přidá na hlasitosti, a k mikrofonu už se až do konce akce nedostane nikdo z pětice hostů na pódiu.

„Co nebylo zabetonované, to všechno šlo na Ukrajinu,“ tvrdí Suja. „Za dobrotu na žebrotu. Naše vláda slepě poslouchá, co jí přikážou v Bruselu a v USA, Kyjevu jsou až po paty vy víte kde,“ říká dál k tématu Ukrajiny.

Suja také přesvědčuje voliče o nutnosti reformovat Evropskou unii a také o potřebě referenda o setrvání Slovenska v NATO. „Abychom mohli vystoupit z NATO, musíme mít bojeschopnou armádu, což se teď nedá, a samozřejmě se nesmí přijmout Ukrajina do struktur NATO, protože to je začátek třetí světové války,“ říká politik.

Během toho, co Suja odpovídá, nejde o jedinou takovou poznámku z publika. Mladý muž v předních řadách vykřikl výzvu ke „střílení buzerantů“. Následovala poté, co se Suja ohradil proti tomu, že prezidentka Zuzana Čaputová navštěvuje s některými zahraničními politiky místo loňského teroristického útoku před bratislavským queer podnikem Tepláreň.

„Mně je jedno, kdo tam s kým spí, co si tam dělají, ale tohle návštěvy na Slovensku vidět nemají. To, co se tam stalo, je neospravedlnitelné, nikomu nemáme sahat na život kvůli tomu, jaký je, ale udělat z toho mýtus, tak to ne,“ říká místopředseda hnutí.