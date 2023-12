Státní benefit pro Faltýnkova tchána: lov jelenů za statisíce

Čtyři jeleni během čtyř let. Tolik kusů zvěře si mohl podle informací Seznam Zpráv ve vojenském újezdu Libavá u Olomouce zdarma střelit slovenský lékař Tibor Plézel. Pokud by za úlovky s výstavním parožím měl řádně zaplatit, musel by, jak ukazuje tabulka níže, vyndat z peněženky 453 tisíc korun.