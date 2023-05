Studenti znají svá práva a nebojí se ozvat, říká k sexuální aféře ombudsmanka

Připravili jsme novou webovou stránku, kde se aktualizovaly informace ohledně ochrany práv. Chtěli jsme lidskou řečí podat informace pro běžného laika, studenta či zaměstnance. Zájemci se na mě mohou obracet buď e-mailem, nebo skrze kontaktní formulář. Jsem k dispozici telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě. Když se na mě někdo obrátí, informace zůstanou skutečně jenom u mě. Z dosavadních zkušeností zpočátku vedeme komunikaci spíš přes e-mail, ale už mám za sebou i osobní setkání. Vždycky nastíním další možný postup. Ochrana práv se více centralizovala do jednoho pracoviště a mé osoby.

Může to být nevhodné chování vyučujícího nebo studujícího, diskriminace, šikana, sexuální obtěžování. Pokud si někdo není jistý, jaký typ oznámení a stížností řeším, může se na mě obrátit a poradíme se, co dál.

Přesný počet neřeknu, ale bude jich víc než desítka. Každý je různorodý, budu postupem času vyhodnocovat, jak to typově pojmout. Týkají se jak nevhodného chování vyučujících, tak i nevhodného chování studentů, plagiátorství či studijních záležitostí. Často mi přijde, že oznamovatel naznal, že uvnitř fakulty či střediska se jeho problémem nikdo nezabývá nebo se jím zabývali nedostatečně.

Máte mandát na tři roky, na univerzitě je to úplně nová role. Co v ní chcete dokázat?

Bude to dlouhodobější proces. Nastavujeme celý systém, i když má univerzita mechanismy už dobře přednastavené. Zavedli jsme systém evidence podání oznámení, který spravuji. Chceme ukázat studentům a zaměstnancům, že ve mně mají osobu, na kterou se mohou obrátit. Někoho, kdo bude agendu řešit a komunikovat dál uvnitř školy. Hlavní cíl je, aby tito lidé měli důvěru v někoho, kdo se jejich problémy bude zabývat. Taky plánujeme prostřednictvím workshopů komunikovat se zaměstnanci i se studenty.

Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé prostředí. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování (uplatňování genderových stereotypů). Na akademické půdě k němu může docházet mezi studujícími navzájem, mezi vyučujícími, ze strany vyučujících vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči vyučujícím.

Má stanoviska a závěry jsou doporučující. Nemám pravomoc rozhodovat. Na druhou stranu pevně věřím, že se má pozice vypracuje a kolegové budou má stanoviska vnímat jako doporučení, která mohou situaci vyřešit. Ale je to vždy na rozhodnutí děkana či děkanky nebo jiných vedoucích.

Na univerzitě doznívá kauza tří tělocvikářů a obtěžování studentek. Máte vyhodnocení, co se na katedře dělo?

Ještě jsem na škole nebyla. Nechtěla bych o tom navenek mluvit. Jsou to citlivé informace a nechci je zveřejňovat. Nedokážu posoudit každý jednotlivý postup. Co vím, tak se situace od počátku řešila, ale opravdu se mi k tomu těžko vyjadřuje. Dokumentaci si studuji i pro zasedání revizní komise.

Revizní komise bude hodnotit nastavené metodiky. Vyhodnotíme, co je potřeba zlepšit. Jak nastavit systém, aby byl efektivní a rychlý a aby žádná ze stran neměla pocit, že se s ní nekomunikuje nebo nejsou dostatečně ochráněna její práva. Myslím, že je to ze strany univerzity dobrý signál, že se problematikou zabývá a chce ji řešit.

Pevně věřím, že kontaktní osoby jsou proškolené na komunikaci v této oblasti. Určitě to musí být empatičtí lidé. Jde o velmi citlivé téma. Pokud si někdo myslí, že to u někoho schází, určitě se na mě může obrátit. Na to tady jsem.