Trumpová pod dohledem StB. „Na děti mluví česky,“ donášel komunistům muž

„Při příletu do Československa měla potíže s další cestou do Gottwaldova, protože vlivem špatného počasí neletěla letadla. Vyhledala proto zástupce společnosti SLOV-AIR na letišti v Praze a nabízela zaplacení poplatku za let do Gottwaldova v dolarech, ale pracovníkem uvedené společnosti jí bylo údajně řečeno, že nemají zájem o takové pasažéry. Tímto přístupem byla velmi rozhořčena,“ stojí v záznamu.

Historik nepovažuje Zelníčkovy zprávy za něco, co by bylo donášení na dceru. „Určitě ne, tady není nic, co by ji poškodilo. Je to podrobný popis toho, co dělá. Snažil se příslušníkům StB v podstatě říct vše, co věděl, protože to nepovažoval za nic zásadního,“ míní.