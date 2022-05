U nádraží v Brně zůstává 30 ukrajinských Romů. Kočují Evropou a vrací se

Pátek před polednem. Poblíž hlavního vlakového nádraží v Brně posedává třicítka ukrajinských Romů. Je mezi nimi asi deset dětí do patnácti let, včetně batolat. Na prostranství stojí několik dětských kočárků, povalují se tam pěnové matrace i odpadky.

Drtivá většina má status dočasné ochrany, ale v krajském asistenčním centru odmítli nabízené ubytování. Početné rodiny se odmítají rozdělit. „Je to jedna z nejobtížnějších situací. My lidi na ulici nemůžeme žádným způsobem nutit, aby se přemístili jinam. Je to ryze na jejich rozhodnutí,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).