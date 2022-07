Vztek z Hřenska: Politika, kterou razí vedení národního parku, je špatná

Pavel Kozdera s rodinou často jezdí na chalupu za svými rodiči do Mezné na Hřensku. V těchto chvílích ale všichni napjatě sledují, jestli se na místo vůbec ještě někdy podívají. Od sousedů ví, že mají kompletně zničenou zahradu.

„Ráno jsem brečel, myslel jsem, že je chalupa už dávno pohřebná, když mi lidé volali, že chalupy kolem nás padají,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Pavel Kozdera.

Vaše rodina má chalupu v Mezné. Jak to na místě vypadá?

Ano, je to naše rodinná chalupa, kterou už tam máme desetiletí. Máme ji přímo na Mezné. Je to chalupa, která hraničí přímo s lesem. Máme jediné štěstí, že mezi lesem a námi je padesátimetrový úsek trávy. Viděl jsem snímky od hasičů i z vašeho webu Seznam Zprávy, zahrada je dost poškozená. Potrvá 10 let, než se to dá do původního stavu.

Foto: Pavel Kozdera Synové Pavla Kozdery sledují z chalupy požár před evakuací.

Jaká je situace v blízkosti chalupy? Máte nějaké zprávy?

Ne, bohužel, nikdo tam nesmí být. Žena i děti byly včera evakuovány. Mám informace od hasičů, kteří tam zasahují v blízkosti naší nemovitosti. Asi vám nemusím říkat, že můj otec, který si to tam celá léta buduje a je mu 74 let, je prostě na pokraji zhroucení, i když to na sobě nedává znát. Máme tam navíc majetky, stroje za statisíce, do chalupy bylo investováno v poslední době od fotovoltaiky přes čističku odpadních vod a další věci. Je to naše srdcová záležitost, nehledě na to, že část té chalupy pronajímáme během sezóny.

Požár byl v blízkosti vaší chalupy, je zničená zahrada?

Ano, co jsem viděl, zahrada je v podstatě poničená. Vzrostlý živý plot, který tam byl sázen před 15 lety, který byl v ideální výšce, je zničen. Stejně tak je zničený zadní plot, byly tam keře s malinami, s borůvkami. Všechno lehlo popelem. Teprve až přijedeme na místo, tak můžu sčítat škody.

Foto: Pavel Kozdera Zahrada na chalupě před požárem. Foto: Pavel Kozdera Zahrada po požáru.

Předpokládám, že je pro vás velmi nepříjemné, že máte jen zprostředkované informace a nevíte, co je s vaší chalupou.

Projíždím zpravodajské weby, sleduji příspěvky dobrovolných hasičů, kterým chci moc poděkovat. Vím, že se včera odtamtud museli vrátit, že to bylo peklo. Musím říct, že hasič, který odjížděl ve 3 ráno, tak mi říkal, že si myslí, že Mezná lehne popelem úplně celá. Tu oblast tam nechali 2 hodiny napospas, poté se tam vrátili ráno s další technikou a říkal mi, že je překvapen, že to všechno nepadlo.

Jak vnímáte vy osobně situaci, kdy požár pustoší místa, kam rád jezdíte?

Myslím si, že politika, kterou razí pan ředitel Národního parku pan Pavel Benda - nechat lesy běžet a příroda si s tím poradí - je špatná. Tohle prostě nefunguje, od kůrovcové kalamity se tam válely tisíce kubíků dřeva. Politika je špatně nastavena.

Nejsou peníze na těžbu, výsadbu a tak se řekne - příroda si poradí. Ano poradí, ale potrvá to 25 let. Protože přemnožená zvěř vše sežere. Kdyby se mu pomohlo intenzivní výsadbou a oplocenkami, potrvá to třeba půlku. Co bude s podnikateli, s lidmi, kteří žijí z cestovního ruchu? Jediný atraktivní kus zeleně v už tak chudém Ústeckém kraji se proměnil v měsíční krajinu.

Jaký bude mít podle vás požár dopad na region?

Žijí tam lidé, kteří jsou na tom finančně závislí, jsou tam podnikatelé, hoteliéři. Vy byste teď jel, až se to všechno přežene, jako turista do spálené země? No nejel, kdo si na nás teď vzpomene v tom Českém Švýcarsku, než se to tam dá do pořádku.