Bez pošt a finančáků už se dnes dá obejít, píší čtenáři o zavírání poboček

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článků o rušení poboček finančních úřadů a České pošty.

Božena Vytasilová: V porovnání s minulostí (je mi 81,5 roku) potřebuji poštu mnohem méně než dříve. Před cca 40 lety pošťačka nosila rodičům důchody, my jsme na poště platili složenkami, posílali si s přáteli dopisy, pohlednice atd. Dnes mi důchod chodí na účet, vše platím přes internetové bankovnictví, hotovost vybírám z bankomatu, používám e-maily místo dopisů, objednávám zboží přes internet. Pokrok nezastavíš, když já v mém věku to mohu zvládat, tak snad i ti ostatní. Senioři mají většinou děti, kteří jim s internetovým bankovnictvím poradí, pomůžou. Je to navíc bez poplatků a já mám přehled, co vše jsem si za poslední rok koupila. Vůbec mi nevadí, že z pěti pošt v našem okolí tři zrušili. Připadá mi to logické.

Jaroslav Moclek: Bydlím na vesnici a nejbližší FÚ byl vzdálen devět kilometrů a pracovali tam jen dva úředníci. Vzhledem k tomu, že mám dvě zaměstnání, abych uživil rodinu, musím si daňové přiznání podávat sám – nevyřeší to zaměstnavatel. Teď mám nejbližší pobočku FÚ vzdálenou 40 kilometrů. Auto nemám. Autobus od nás je s přestupem a jen jeden za den. Je to výlet na celý den podat daňové přiznání. Nehledě na to, že jsem zdědil nemovitost po rodičích a musel jsem dát daňové přiznání a nevěděl jsem ani, jak vyplnit ten tiskopis. Úředník mi poradil. Nedovedu si představit jet nyní tam a zpět 80 kilometrů a brát si na to den dovolené. Podat daňové přiznání elektronicky je nemyslitelné – jsem starší člověk a jsem rád, že zapnu a vypnu počítač a pošlu mail.

Pavlína Dohnalová: Nezlobte se, ale finanční úřad např. v Konici nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí je fakt nesmysl. Pročetla jsem si seznam rušených poboček. Dnes se přechází na elektronický systém. Dělám daně cca 25 subjektům. Na finančním úřadu jsem byla naposledy tak před šesti lety, možná déle. Vše dělám z domu elektronicky. A telefonní kontakt jsem využila tak sedmkrát za těch šest let.

Vlad Podzimek: Zřejmě pro někoho zrušení pošty a FÚ je problém. Já to tak naštěstí nemám. Do těch budov už léta nechodím. I to daňové přiznání dávám přes datovou schránku. Teď mi tam přišlo i upozornění, že mi končí technická u auta. Bez těch pošt a finančáku se už dá obejít. Ale někdo to může mít jinak.

Luboš Makar: V ČR má pošta 3200 poboček, což je 30 poboček na 100 tisíc obyvatel. V Německu májí 25 500 poboček. To je 21 poboček na 100 tisíc obyvatel. V Polsku mají 7600 poboček. To je 20 poboček na 100 tisíc obyvatel. V Rakousku májí přes 1700 poboček. To je 19 poboček na 100 tisíc obyvatel. Na Slovensku mají 1426 poboček, což je asi 26 poboček na 100 tisíc obyvatel. Jednoduché porovnání.

Viktor Náprstek: Stát by se měl postarat, aby lidé chodit na poštu nemuseli. U nás i v Rakousku, SRN nebo Řecku jsem viděl, že služby pošty mohou poskytovat obchody, čerpací stanice či obecní úřad. V Krňanech byla na návsi modrá schránka, došlá pošta byla ve smíšeném zboží a peníze i doporučené zásilky na místním NV. Když si (třeba pro penzi) někdo dlouho nešel, jel předseda na motorce zkontrolovat proč. Zásilky vozil i odvážel pošťák v modrém Minoru s dřevěnou nástavbou.

Kostková Eleonor: Z pohledu pošťáka: Ruší se pošty ve velkých městech, kde zbyde jedna pobočka na cca 80 tisíc lidí, ale zůstávají pobočky v malých obcích kolem 2,5 tisíce obyvatel. Proč? Úplně zbytečné, v malých obcích stačí na poskytované služby mobilní pošta, která by měla jasnou dobu příjezdu, v každé obci cca dvě hodiny odpoledne, aby mohli být obslouženi i pracující. Pošty ve městech bych sice snížila, ale ne tak, jako se nyní děje, např. celé plzeňské sídliště Skvrňany bude bez pobočky a všichni by museli dojíždět tramvají 20 minut k hlavní poště, už nyní jsou tam fronty a co bude od července? Parkování je tam velice složité, lidi budou s balíky cestovat tramvají, no nedokážu si to představit. Jde o naprosté diletantství toho, kdo škrtal pobočky od stolu jen s kružítkem v ruce.

Martin Piňos: Ta debata mi připadá úplně zbytečná. Je tady státní podnik, který je ztrátový a bez masivních dotací nemůže dál fungovat. Měl monopol na doručování čehokoliv, ale vlastní neschopností a pohrdáním svými zákazníky o ten segment přišel a převzaly jej soukromé firmy. Takže mu zůstaly peněžní služby, které už využívá minimum obyvatel, a nějaké další povinné služby, které nejsou výdělečné. Zavedením datových schránek znovu ubylo zásilek. Pokrok se zastavit nedá. Takže co? Osekání počtu poboček na nezbytné minimum je naprosto správné.