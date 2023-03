Diagnóza: Jakou univerzitu byste doporučili svým dětem?

Naštěstí si v naší zemi může každý studovat, co chce. Samozřejmě, v úvahu musíme brát specifický talent, jehož nedostatek většině z nás nedovoluje zajímat se například o školy uměleckého typu nebo matematiku.

A právě v tom tkví svoboda volby. Každý předem ví, do čeho jde.

Mnozí by nyní mohli argumentovat materiálním zaměřením Ameriky, kterou bychom si právě pro její tradiční vzývání zisku neměli brát za vzor. Podobně bychom mohli odsoudit i její zaměření na takzvané STEM obory (Science – přírodní vědy, Technology – technologie, Engineering – inženýrství, Mathematics – matematika), které opět prvoplánově slouží především podnikatelskému sektoru. Navíc platí, že kdo je studuje, ten má šanci na větší uplatnění, než je tomu u oborů zbývajících.

Ale samozřejmě, kdo ví, jak bude vypadat svět za několik desetiletí? Možná to bude přesně naopak. Nicméně obvyklým evropským údělem posledních dekád je sledování společenských trendů vzniklých na druhém břehu Atlantiku a ten ukazuje na preferenci výše zmíněných „stemových“ oborů.

Jsem přesvědčen, že technologie obecně a především umělá inteligence v relativně krátké době zcela změní svět, jak ho v roce 2023 známe. Stačí sledovat, co se v posledním čtvrtroce děje v souvislosti s asistentem umělé inteligence ChatGPT od firmy OpenAI. Co se ještě loni mohlo zdát nemožné, je dnes realitou.

Během několika měsíců či maximálně let se na expertní názor v prakticky kterémkoliv oboru nebudeme ptát lidských odborníků, ale cestou internetu umělé inteligence. To ona bude největším a především nejdostupnějším expertem. Budoucnost je v tomto ohledu sice neodhadnutelná, ale za optimální přípravu na svět přinejmenším částečně řízený umělou inteligencí považuji strukturu vzdělání založenou na hlubokém porozumění technologických trendů s kořeny pronikajícími do historického vývoje našeho světa včetně jeho kultury a filozofie. Na velkých životních křižovatkách budeme potřebovat právě znalosti společenských věd.