Do Maroka odletí čeští specialisté na hledání v ruinách

Do Maroka zasaženého zemětřesením v neděli večer ve třech vojenských speciálech odletí speciální USAR tým českých hasičů, který se zaměřuje na vyhledávání v sutinách, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hasiči ale vzápětí sdělili, že oficiální žádost Maroka zatím neobdrželi.

Hasiči již dříve uvedli, že součástí USAR týmu by mělo být zhruba 70 lidí. „Všichni jsou připraveni v pohotovosti,“ napsali dopoledne. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček řekl České televizi, že pokud by měli odletět ještě dnes, musí oficiální žádost přijít nejpozději do 14:00.