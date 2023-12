Fanfára pro Schwarzenberga. Jak se do pražského orchestru dostal roh Karel

Jednu z nich sehrál i jako mecenáš pražského orchestru PKF Prague Philharmonia. Ten nepatří pod státní ani městské instituce, a tak se musí o svůj provoz finančně starat sám. Před rokem například v novinách uveřejnil krátkou výzvu, že hledají dárce, kteří by jim přispěli na nové hudební nástroje. A právě potom se jim ozval Karel Schwarzenberg.

„V září nebo v říjnu se objevil e-mail od jeho kanceláře. Ten psal, že by chtěl pro náš orchestr koupit lesní roh s jednou jedinou podmínkou, že se bude jmenovat Karel,“ vysvětluje vedoucí lesních rohů PKF Prague Philharmonia Zdeněk Vašina.

Orchestr tak oslovil nástrojaře v Německu, který jim na objednávku roh v hodnotě 330 tisíc korun vyrobil. „Hraje fantasticky, je to jeden z nejlepších lesních rohů, co jsem kdy měl. Když ho vezmu do ruky, tak si vzpomenu na Karla Schwarzenberga,“ říká.