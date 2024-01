„Je to brutus.“ Spíš než peníze navíc by ženy uvítaly delší rodičovskou

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Porody na přelomu roku se proměnily v pomyslnou loterii: s novým rokem rodiče dosáhnou na rodičovský příspěvek 350 tisíc korun namísto 300 tisíc. Ovšem výměnou za to, že se zkracuje doba čerpání. Rodičovský příspěvek lze od roku 2024 pobírat jen do tří let dítěte namísto dřívějších čtyř.

„Chápu, že někde museli udělat čáru, ale že to bude takhle drastické, to jsem nečekala. Pořád jsem nějak doufala, že to udělají třeba tak, že to budou děti, na které se začal pobírat rodičovský příspěvek v roce 2024. To bych brala. Ale že to je podle věku narození, tak to je brutus,“ hodnotí Veronika ze Svitavska.

Původní termín porodu měla stanovený na 31. prosince, stejně jako Eliška z Královéhradeckého kraje. „Nemuseli jsme také dostat nic navíc, ale nepřijde mi to fér, že když se narodí dítě v termínu třeba ve 23:59, že přijdu o peníze navíc. Nic jiného mě nezbude než doufat v to, že se na svět moje dítě rozhodne až po Novém roce,“ uvedla reportérovi Seznam Zpráv.

Zuzana z Ústeckého kraje měla původně termín porodu určený na první svátek vánoční 25. prosince. Popisuje, že jí obecně vadí řešení, kterým vláda chtěla dát najevo, že podporuje rodiny. „Když se nad tím zamyslím, tak mi neskutečně vadí rozdávání po takových rádoby drobečcích, nikomu to nepomůže, buďme upřímní za tři roky 50 tisíc korun, co to je,“ ptá se.

Dost míst ve školkách? Zatím ne

Všechny tři ženy Seznam Zprávy vyzpovídaly v půlce prosince, před porodem. Tedy v momentě, kdy měly promýšlet oba scénáře. Zda dosáhnou na více peněz, nebo jim zůstane možnost si rodičovskou rozložit do delšího období.

Dvě ženy ze tří: Veronika ze Svitavska a Zuzana z Ústeckého kraje přitom preferovaly možnost rozložit si rodičovskou na delší dobu. Argumentovaly větší svobodou reagovat zejména na možnost umístit děti do školek nebo dětských skupin.

„Jsem za sebe ráda, že porodím snad do konce roku, protože si neumím představit, že bych se za tři roky uprostřed školního roku měla snažit někom umístit dítě,“ vysvětluje Zuzana.

V kraji podle ní není jednoduché sehnat místo v kvalitní školce. Dvě starší děti do školky posílá na dva dny v týdnu, za což platí osm tisíc korun měsíčně. Proto mluví Zuzana o tom, že se měl stát systémově zaměřit na podporu rodin. Na mysli má především možnost odečíst si náklady na školku z daní, což v rámci konsolidačního balíčku vláda zrušila, nebo vytvoření více míst v předškolní péči.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se přitom zaměřuje spíše na to, aby se počet míst v dětských skupinách v budoucnu zvýšil nebo vznikla i možnost takzvaného sousedského hlídání. „Zatím se to netváří, že by byl dostatek míst ve školkách,“ komentuje to Zuzana.

Veronika ze Svitavska popisuje, že problém se školkou nemá. „Tady místa jsou. Ale nejsem si to schopná představit v Praze nebo v Brně, kde nejsou, a já bych chtěla do práce a nikde mi dítě nevezmou. To tedy nevím,“ přemítá.

I ona vnímá, že s delší rodičovskou není tolik limitovaná. „Padesát tisíc korun je zajímavá částka, ale když to člověk rozpočítá na tu dobu pobírání, není to moc peněz,“ konstatuje Veronika.

Zmiňuje, že sami jezdí za levnějšími potravinami do Polska a její manžel vymýšlí, jak si přivydělat, aby zvýšil rodinné příjmy.

Sotva vycházíme, nejsme v tom sami

Peníze jsou naopak zásadní téma pro Elišku z Královéhradeckého kraje. Má jasno v tom, že bude rodičovskou pobírat jen do tří let dítěte. S tím, že místo ve školce někde najde.

„Kdybych porodila ještě v roce 2023 tak budu dostávat 10 tisíc, a kdyby v novém roce, tak necelých 12 tisíc korun,“ propočítává. Ona i její přítel odešli z předešlých vztahů s dluhy, reálně tak pro ně o dva tisíce vyšší dávka představuje citelný rozdíl.

„Moc nevycházíme a musíme hodně přemýšlet, co koupíme a co ne. A myslím si, že v tom nejsme sami. Přece jenom dost lidí má půjčky,“ míní Eliška.

Redakce Seznam Zpráv všechny tři ženy oslovila i během pondělí 1. ledna s tím, jak jejich osobní příběhy z pohledu rodičovského příspěvku dopadly.

Právě Eliška přitom hlásí, že ještě na Nový rok byla „dva v jednom“, a dodává, že je ráda, že to takto dopadlo.