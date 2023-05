Německý Den otců se v Hřensku vymkl. Viníky tvrdě potrestejte, zní z místa

Při příjezdu do Hřenska ve čtvrtek vpodvečer to vůbec nevypadá tak, že hned vedle v okolí Pravčické brány hasiči opět bojují s požárem. Náznakem toho, že se něco děje, jsou občas hasiči, kteří projedou kolem.

Ve čtvrtek byl v Německu Den otců a bylo volno. To bylo vidět i v samotném Hřensku, kde byla plná parkoviště aut s německými poznávacími značkami a v ulicích hlavně u stánků byly velké skupiny Němců. Mladí s často s pivem, starší v turistickém oblečení. Na místě si člověk připadal, jako by byl v zahraničí někde na promenádě a ne na místě, kde je požár.

Ivana Stárková provozuje přes třicet let hotel Labe hned v centru obce u řeky. Když po roce slyšela sirény, nesla to velmi těžce.

„Zaznamenala jsem to sirénou, kdy hlas oznámil, že byl vyhlášen požární poplach. Věděla jsem, že se něco děje. Za chvílí mi volala známá z Hřenska, že hoří pod Pravčickou bránou. Je to nepříjemný pocit, byla jsem tady na zhroucení,“ popisuje situaci, když byl ve čtvrtek vyhlášen poplach.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Paní Ivana Stárková u hotelu Labe v Hřensku.

Nejrozsáhlejší lesní požár v Česku vypukl loni právě v Národním parku České Švýcarsko. Sezona od té doby není podle paní Stárkové dobrá. „Dva roky covidu s námi zacvičily strašně a požár nás dorazil. Rozjíždí se to velmi pomalu, lidí je spousta o víkendech, ale přijedou ráno, dojdou se podívat na tu hrůzu, dají si jídlo a jedou domů. S ubytováním je to slabší, zatím nejsou týdenní pobyty,“ dodává.

Starosta Hřenska Zdeněk Pánek oznámil, že policie zadržela ve čtvrtek v souvislosti s požárem mladého Němce, který byl opilý a používal pyrotechniku.

„Byl to blesk z čistého nebe. Když zazní sirény v Hřensku, a ty jsou slyšet až na Mezné, kde nám shořely tři domy, tak se rozbuší srdce všem našim občanům. Nechal jsem všeho a jel jsem na místo,“ říká starosta, jak místní vnímali další požár.

Podívejte se na fotografie Seznam Zpráv ze čtvrtka přímo z místa:

Foto: Michal Sula, Seznam Zprávy +2

Na stole je teď zákaz pyrotechniky. „Je to téma na nejbližší jednání zastupitelstva, kdy budu tuto myšlenku prosazovat,“ dodává starosta Pánek.

Větší sankce a zákaz pyrotechniky chce i jedna z místních podnikatelek, která si přála zůstat v anonymitě. „Měly by být vetší pokuty. Zákaz pyrotechniky vítám, střílí to v létě i v zimě. Oni si to i vozí, nemyslete si. To, co se stalo, určitě nikdo neplánoval, že by podpálil les,“ vysvětluje podnikatelka, jak situaci vnímá.

Tvrdé potrestání by uvítal i Pavel Kozdera, který s rodinou často jezdí na chalupu za svými rodiči do Mezné. „Žádal bych exemplární potrestání pro viníky. Horní hranici trestu, uhrazení všech škod a zákaz vstupu do České republiky. Pokud se prokáže, že pyrotechniku koupili ve Hřensku, asi by stálo za to zakázat tam její prodej,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov vysvětlil, jaké jsou nyní sankce a pravidla pro používání pyrotechniky.

„Je důležité říct, že používání pyrotechniky v národních parcích je nově ukotveno jako zákaz v zákoně o ochraně přírody a krajiny. My zákaz můžeme postihnout jako přestupek, když je to něco méně závažného, tak je to na místě bloková pokuta do deseti tisíc korun. Když to je ve správním řízení, tak pokuta může být násobně vyšší,“ vysvětluje Salov.

Dodává také, jak se bude nejspíš řešit čtvrteční požár: v trestněprávní rovině. Pachateli podle mluvčího hrozí třeba i úhrada nákladů na hasební zásah.