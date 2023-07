Na Ukrajině bojoval proti Rusům, teď mu hrozí vězení

Mnohem tvrdší trest, až 15 let vězení, hrozí Lukáši Paškuliakovi za druhé obvinění, a to ze zvlášť závažného zločinu podpory a propagace terorismu. Toho se měl dopustit, když tři měsíce před svým angažmá na Ukrajině odletěl do iráckého Irbílu, kde se chtěl připojit ke kurdským jednotkám YPG (Lidové obranné jednotky). Prý v boji proti Islámskému státu. Neznalost prostředí a jazyka však jeho plán zhatily. V Iráku pobyl pouhých deset dnů.

„Je nutno zcela rezolutně odmítnout, že by kurdské jednotky YPG nebo PKK naplňovaly znaky teroristické organizace. Pokud jde o YPG, tuto organizaci považuje za teroristickou jediný stát, a to Turecko. V případě kurdské Strany pracujících v nedávné době rovněž například Kasační soudní dvůr v Belgii jednoznačně judikoval, že se nejedná o organizaci, kterou by bylo možno považovat za teroristickou. Policejní orgán neprokázal, že by se můj klient jakkoliv do bojů zapojil. Avšak i v případě, že by se tak stalo, nemohl bych zapojení klienta do bojů proti Islámskému státu považovat za protiprávní a trestné,“ domnívá se.