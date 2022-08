Naděje pro Hřensko. Staré spáleniště v okolí dnes pokrývá pestrý les

„Byly tam smrky, borovice lesní a nepůvodní, invazní severoamerické borovice vejmutovky. Podrost byl prázdný, sterilní, bylo v něm spoustu jehličnatého spadu. Samozřejmě do toho byly vtroušené i jiné dřeviny, jako třeba buk nebo tu a tam nějaká bříza, ale v zásadě to byla smrčina s příměsí borovice a borovice vejmutovky,“ popisuje Salov.

Taková skladba lesa je pro Národní park České Švýcarsko, který až do nedávna sloužil hospodářským účelům, obvyklá. Podle Salova to ale není v době prokazatelné klimatické změny udržitelné.

Havraní skálu se vedení Národního parku po požáru rozhodlo ponechat přírodě. A efekt se dostavil velmi rychle - už následující rok se stráně, tehdy ještě s trčícími torzy spálených stromů, znovu zazelenaly. Do pěti let už se porost dal nazývat lesem.

„Je to logické. Smrk má mělké kořeny, takže když hoří hrabanka, poškodí to celý kořenový systém. Zato třeba borovice nebo dub mají kořenové systémy komplikovanější, takže mají lepší šanci přežít i v podmínkách požáru,“ vysvětluje mluvčí.

Má to jednu výjimku. Správa Národního parku se v posledních letech snaží vmísit mezi ostatní stromy i původní jedli bělokorou. V budoucnu by mohl mít Národní park podobu jedlo-bukového lesa. Je to ale jen odhad, se kterým může zamávat probíhající klimatická změna.

„Pravděpodobně dojde v příští dekádě k nárůstu průměrné teploty ve středoevropském prostoru až o 6 stupňů celsia. Ale i kdyby to byly jenom 4, tak to pro nás znamená, že budeme čím dál více čelit přes léto dlouhým suchým obdobím. Změní se distribuce srážek, takže třeba víc srážek spadne v zimě, což bude mít na lesy úplně zásadní vliv, protože ta oblast se najednou dostane do úplně jiných lesních vegetačních stupňů. A my nevíme do kterých,“ upozorňuje Salov.