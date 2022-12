„Ne každý smrtelník na ně má.“ Část lidí z finančních důvodů omezuje terapie

„Od doby, co dcera nastoupila do prvního ročníku, se léčí na dětské psychiatrii. Covid udělal své, měli jsme tři úmrtí v rodině,“ vrací se matka na počátek jejích duševních potíží.

Terapie má dcera odborníky doporučené dvakrát týdně, což je ale mimo finanční možnosti rodiny. „Má je jednou týdně, i tak to je pro nás 6 tisíc měsíčně. Padne na to moje druhá práce. V únoru mi bude 50 a sice jsem vitální, ale nezastavím se a cítím únavu,“ svěřuje se Dana.

„Když nastoupila do prvního ročníku, našla si brigádu, aby pomohla – respektive aby měla na své věci a mně to nezasahovalo do rozpočtu. Kvůli nemoci ale na brigády nemůže – má úzkosti, se kterými to nelze,“ vysvětluje.