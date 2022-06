„Nenechali jste nás v tom.“ Kde skončily peníze Čechů na pomoc po tornádu

S největší částkou operovala Diecézní charita Brno, dostala 363 milionů korun. Dárci posílali peníze na účet, esemesky, přispívali do pokladniček. „Z tohoto důvodu nelze dopočítat přesné číslo, ale odhadujeme, že se zapojilo až půl milionu lidí. Místní jsou strašně vděční za to, jak veřejnost zareagovala,“ sdělila mluvčí charity Eva Bělocká.

Díky tomu charita pomohla prakticky všem, kteří nějaké škody zaznamenali a o pomoc se přihlásili. Peníze šly do více jak 1250 domácností. Organizace jim rozdělila bezmála 273 milionů korun z veřejné sbírky. Dary v několika vlnách čítaly od padesáti tisíc do tří set tisíc korun, průměrná částka pro domácnost činí 217 tisíc korun. Rozhodovala míra poškození domu a sociální situace rodin. „Naši koordinátoři jsou s místními nadále v dennodenním kontaktu. Jak se prodražují stavební materiály, lidi i teď ocení finanční pomoc,“ doplnila.

Dalších devět neziskovek spojilo síly. Třeba Člověk v tísni, Nadace Via, Adra, Donio či Diakonie České církve evangelické vybraly přes miliardu korun. V první vlně rozdělovaly domácnostem 150 tisíc korun, v dalších vlnách to bylo individuální. Třeba Diakonie dostala pod patronát obec Hrušky. „Celkem jsme na přímou finanční pomoc vyplatili 23 milionů korun,“ uvedla mluvčí Ivana Dingová. Diakonie také Hruškám uvolní čtyři miliony korun na obnovu prostranství Na rybníčku.

Moravská Nová Ves už dala na obecní projekty a jejich obnovu 170 milionů korun. „To je úhrn investic za předchozích patnáct let. Třeba 25 milionů šlo na opravu základní školy. K tak razantní rekonstrukci bychom dřív nepřistoupili. Projekty, které jsem s kolegy řešil jako starosta dvanáct let, jsem si v jednom roce zopakoval,“ doplnil Košut. Podle něj chybí materiál na novostavby, ale o rekonstrukce mají stavební firmy velký zájem.

„Než se zeleň dostane do fáze, kdy bude znovu ochlazovat okolí, tak to bude několik let trvat. Znásobuje to nebezpečí, že tady oteplování tady budou ještě dlouho patrné,“ dodal.

V Mikulčicích muselo jít úplně k zemi přes čtyřicet domů, další desítky si majitelé opravují. „Je to tu jedno velké staveniště. Dělníci také pokládají elektřinu asi v deseti ulicích zároveň. Je to komplikované. Finišujeme s opravami domu dětí, taky se hřbitovní zdí, kterou nám rozestavěli učňové v rámci své praxe. Moc jim za to děkuji,“ řekl starosta Josef Dvořáček (ODS). V obci podle něj musejí řešit do dalších let hlavně zeleň, chybí tam větší polovina všech stromů či keřů. Projekt osázení zpracovává Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity.