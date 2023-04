„Přišli jsme o všechno a stydíme se.“ Pár uvěřil, že investice zaštiťuje Petr Pavel

Chtěli si zajistit lepší budoucnost, namísto toho přišli o všechny úspory, zadlužili se a aktuálně čekají na penzi, aby si vůbec mohli nakoupit jídlo. Tak by se dal ve zkratce popsat příběh seniorského páru ze severu Čech.

Redakce totožnost penzistů zná, má k dispozici úřední záznam z ohlášení podvodu na kriminální policii, jména ale na jejich přání nezveřejnuje.

K investování je přiměla kombinace loga Skupiny ČEZ a fotografie prezidenta Petra Pavla či premiéra Petra Fialy. „Každý český občan, který investoval do CEZ Group 4500 Kč, již dostává více než 40 000 Kč měsíčně,“ cílila na ně reklama na videoportálu YouTube.

Šlo o podvod a například ČEZ už vydal upozornění, že jde o zneužití jména firmy. „Hned, když jsem to viděl, jsem to předal týmu, abychom se tím zabývali. Orgány, které se tím zabývají, to vyšetřují,“ řekl pak Pavel koncem března CNN Prima News.

Manžele k investování motivovala snaha zajistit si ubytování v nadstandardním domově pro seniory. „To, co jsem viděla, z toho jsem měla hrůzu a chtěli za to 26 tisíc korun za měsíc pobytu. Jenom za bydlení. Tak jsme si říkali, že se podíváme na důstojnější,“ popisuje žena pro Seznam Zprávy začátek příběhu, který se velmi rychle zvrhl.

„Naletěli jsme, byli jsme důvěřiví. Ale ty metody… Oni se umí vloudit, zmanipulovat, dá se říct i zhypnotizovat, že uděláte úplné hlouposti a dojdete až k úplnému finančnímu vyčerpání. Nejsme hloupí, ale řeknu upřímně: Stydíme se,“ doplňuje ji muž.

Pár ve finále do podvodného investování vložil více jako milion korun.

Peníze zpět? Jedině, když pošlete další

Senioři vypráví, že když se rozhodli, že investice zkusí, dostali se velmi rychle „do takového kolotoče“. Podvodníci je mimo jiné přiměli k instalaci programu, jehož prostřednictvím mohli vzdáleně ovládat jejich počítač a postupně z jejich účtu vybírat finanční částky.

„Jsou to machři na psychiku lidí. Jsou to zločinci profesionálové, bez svědomí. Umí jednat empaticky, až s nimi člověk málem kamarádil, ale běda, když později odmítnete něco udělat,“ líčí muž s tím, že za své peníze získali fiktivní kryptoměnu, která ale nemá žádnou skutečnou hodnotu.

Foto: Člověk v tísni, Seznam Zprávy Reklama lákající na zhodnocení peněz a zneužívající logo Skupiny ČEZ a fotografii prezidenta Petra Pavla. Foto: Seznam Zprávy, Policie ČR, Člověk v tísni, Seznam Zprávy V jiné reklamě zneužívají podvodníci vedle fotografie Petra Pavla i zpravodajský server Aktuálně.cz a Českou tiskovou kancelář. Foto: Seznam Zprávy, Policie ČR, Člověk v tísni, Seznam Zprávy Reklama lákající na zhodnocení peněz. Foto: Policie ČR, Seznam Zprávy Reklama zneužívající premiéra Petra Fialu a skupinu Agrofert.

„Když jsme to chtěli skončit, tak nám řekli, že to nejde. Peníze jsme si mohli vybrat, jen když pošleme dalších 330 tisíc korun. Jedině pak, že dostanete zpátky svoji částku,“ popisuje okradená seniorka.

„Tak jsme to udělali, dokonce jsme si na to vypůjčili. A oni nám řekli, že se to nepovedlo, že to musíme zkoušet dál. Že musíme zaplatit 400 tisíc korun a potom peníze dostaneme,“ přibližuje praktiky, jak podvodníci z páru postupně vylákali více jak milion korun a donutili jej se zadlužit.

Ve chvíli, kdy podvodníci požadovali „posledních“ 200 tisíc, zamířili manželé na policii. „A tam nám řekli, že jsme úplně chudí, že na těch kryptoměnách není ani koruna,“ stýská si žena.

A zatímco na počátku bylo hledání nadstandardního domova pro seniory, kde by mohli v klidu dožít, aktuálně se snaží prodat svůj byt, aby mohli splatit dluhy. „Ať se děje, co se děje,“ říká dvojice skálopevně s tím, že zároveň řeší, kam by se mohli následně přestěhovat.

Kriminalista: Pomůže medializace

„V současné době ve věci evidujeme již tři takovéto případy, které spojují název investiční platformy, kde došlo ke škodě, a další minimálně dva pokusy. Způsobená škoda je téměř tři miliony korun,“ potvrzuje příběh seniorského páru krajské policejní ředitelství.

Konkrétně podvodníci vystupovali pod značkou Rise Standard, zneužili tak jméno společnosti Rise Capital, která je zaregistrovaná u České národní banky.

Varuje i Česká národní banka Na konkrétní zneužití Rise Capital upozorňuje i česká centrální banka: „Česká národní banka uveřejňuje upozornění na podobné nekalé praktiky v případě, že se o těchto praktikách dozví, a to včetně takových, které mohou poškozovat pověst a oprávněné zájmy dohlížených, licencovaných subjektů. Obecně Česká národní banka upozorňuje zejména na to, zda určitá osoba podléhá jejímu dohledu, a zda disponuje nebo nedisponuje příslušným povolením k činnosti. V případě, že si investoři nejsou jisti důvěryhodností osob nabízejících finanční produkty či služby, měli by si ověřit informace (včetně negativních) na webu České národní banky. Česká národní banka je povinna zveřejňovat na svých webových stránkách seznamy subjektů, které podléhají jejímu dohledu a které registruje nebo zapisuje do seznamů podle relevantních sektorových zákonů,“ reagovala na dotaz Seznam Zpráv mluvčí Petra Krmelová.

Redakce Seznam Zpráv mluvila s kriminalistou, který dostal případ na starost.

Popisuje, že podvodnicí mění jména svá i firem, stejně jako osobností, jimiž se zaštiťují. V minulosti se tak v podobných „reklamách“ objevili dnes již zesnulý Petr Kellner, hokejista Jaromír Jágr či Pavlova soupeřka z lednových prezidentských voleb Danuše Nerudová.

Celý podvod začíná „náborovým“ článkem, kde zájemci vyplní kontakty a velmi rychle jim někdo zavolá. „ČEZ není univerzální. Používají Agrofert, banky, Elona Muska a Teslu. Různé celebrity,“ vysvětluje kriminalista, který rovněž nechtěl zveřejnit své jméno.

„Využívají placené propagace na sociálních sítích. Objevují se nám teď prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala. Ten už méně, protože u této cílové skupiny není tolik oblíbený,“ doplňuje.

Podle něj jde o podvodnou skupinu, který má ruskojazyčný přízvuk, ale není to pravidlo. Upozorňuje, že už se objevují případy, kdy hlas v telefonu mluví výbornou češtinou. Seniorský pár pak vylíčil, že ho kontaktovali lidé se slovenským přízvukem.

Kriminalista upozorňuje, že kdo podobnému útoku nečelil, nepochopí, jak propracovaná je zejména psychologická stránka celého podvodu.

„Většina případů investičních podvodů vede do Ruska. Kdybychom měli k dispozici informace, že jsou v Evropské unie, nebo v zemích, které justičně spolupracují, tak bychom je dokázali velice rychle chytit,“ říká policista s tím, že takto lze jen veřejnost informovat a působit preventivně.

Ráda bych upozornila na podvodný článek, který zneužívá mého jména, obsahuje lživé informace a snaží se nalákat občany k pochybným investicím.

@PolicieCZ pic.twitter.com/mr4J2d3pNu — Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 3, 2023

Objevují se další okradení

Seniorskému páru poskytuje pomoc i organizace Člověk v tísni. „Říkala jsem, že bychom mohli zkusit vyhlásit sbírku, aby jim pomohli lidé, když by slyšeli jejich osud, ale klienti s tím nechtějí nikoho zatěžovat. Vědí, že se do té situace dostali sami, že naletěli podvodníkům, a mluví o tom, že jsou na tom lidé hůř a svoji situaci si nezavinili, takže nechtějí takovou pomoc přijmout,“ popisuje dluhová poradkyně Markéta Brančíková.

Organizace jim proto aktuálně pomáhá sehnat nové bydlení, aby mohli využít peníze z prodeje bytu na splacení dluhů.