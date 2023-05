Práce a malé dítě? Ministerstvo se chystá zrušit další překážku

U dětí do dvou let se aktuálně pečlivě sleduje jejich docházka do dětských skupin, jeslí a dalších předškolních zařízení. Pokud by převýšila 92 hodin měsíčně, rodiče přichází o nárok na rodičovskou. Jde totiž o dávku za osobní, celodenní a řádnou péči o dítě. Stejná podmínka 92 hodin přitom neplatí pro děti starší dvou let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí redakci Seznam Zpráv potvrdilo, že plánuje limit 92 hodin ze zákona o státní sociální podpoře vyškrtnout.

„Ano, návrh předpokládá zrušení dané podmínky v tomto zákoně,“ uvedl Jakub Augusta, tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. Podmínka by měla zmizet od příštího roku. Právě s 1. lednem 2024 se totiž stále počítá s účinností novely.

Zásadní dopad to tak vedle rodičů bude mít i na provozovatele dětských skupin a nově i na koncept sousedského hlídání, který se připravuje.

„Potvrzuje se nám to, že rodiče se potřebují vracet do práce na vyšší úvazek, než je těch 92 hodin,“ uvádí Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin.

Zrušení limitu 92 hodin proto vítá. „Usilovali jsme o to, protože nám to v rámci provozů způsobuje značné komplikace. Snažíme se vyjít rodičům vstříc, ale opravdu to bylo hlídáno i ze strany úřadů práce, kde si žádali od dětských skupin záznamy docházek dětí, aby nedocházelo ke kumulaci dvou podpor rodičovského příspěvku a příspěvku na úhradu provozu dítěte v dětské skupině,“ zmiňuje předsedkyně asociace.

Proto si podle Daniely Celerýnové i rodiče bedlivě sledovali, aby limit nepřekročili a o rodičovský příspěvek nepřišli.

Co nejširší sousedské hlídání

Úprava podmínek pro rodiče souvisí s již zmíněným sousedským hlídáním. Seznam Zprávy přípravu této novinky podrobně popisovaly.

V krátkosti jde o úspěšnou myšlenku převzatou z okolních zemí. Jeden hlídač nebo hlídačka, nejčastěji ze sousedství, se může starat až o čtyři děti, a to od šesti měsíců až do věku povinné školní docházky.

Stát přitom bude hlídačům platit stejné částky, jako platí pro dětské skupiny. Letos je například příspěvek za dítě do tří let měsíčně nastavený na 10 955 korun, za starší do školního věku pak 6444 korun za celodenní docházku. K tomu je možné ještě žádat poplatek od rodičů. Jeho maximální výši stanovuje vláda a pro letošní rok je to 4720 korun.

Teoreticky si tak hlídač nebo hlídačka může přijít až na 60 tisíc korun.

Podrobnější rozpis podmínek pro připravované sousedské hlídání najdete zde:

„Dívám se na to určitě pozitivně. Je ale nutné to správně uchopit, aby nedocházelo k zneužívání,“ podporuje nápad Irena Přibylová, ředitelka spolku Síť pro rodinu. Ten se snaží podporovat rodiny a úlohu rodičů ve společnosti.

Pomoc pro menší obce

Ředitelka Přibylová oceňuje, že se za pomoci sousedského hlídání podaří najít řešení pro menší obce, kde nejsou prostory pro předškolní zařízení.

„Doplní to služby a hlavně teď, kdy jsou zase silnější ročníky a opravdu ten nedostatek míst pro předškolní péči je lokálně veliký,“ myslí si Irena Přibylová. Na druhou stranu ale trvá na dostatečném vzdělání pečujících osob.

Daniela Celerýnová hájící zájmy dětských skupin zase neskrývá rozpaky nad tím, že uvažovaná státní podpora pro sousedské hlídání je stejná jako pro dětské skupiny.