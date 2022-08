Pravčická brána na seznamu UNESCO? Verdikt odborníka zhatil naděje

„Znamenalo to ohromnou reklamu. V roce 2009 jsme mysleli, že díky té akci máme ten rok návštěvnický rekord. Od roku 2009 do roku 2019 postupně narostla návštěvnost o dalších 50 %, to jenom na okraj,“ říká Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko.

„To by znamenalo, že by do toho musely být nejspíš zahrnuty polský Národní park Gory stolové, Český ráj, další pískovcové oblasti u nás včetně Českého Švýcarska a také Saské Švýcarsko. Profesor Williams označil šance na zápis v takovém rozsahu za marginální. V tuhle chvíli to téma není vůbec na stole,“ říká Salov.