Tráva z nemocniční pěstírny. „V konopí vidím budoucnost,“ říká lékař

Už při vstupu do nemocniční pěstírny konopí člověka udeří do nosu silné aroma. Stačí se rozhlédnout a spatří rostliny nahuštěné pod zářivkovým světlem. V umělých podmínkách jich tu vědci z Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA) pěstují téměř 200.

Úroda poputuje do lékáren, kde z ní farmaceuti vyrobí masti a tablety určené na předpis především pacientům zdejšího Centra pro léčbu bolesti. „Na Mikuláše bychom mohli mít pacienty s naším konopím,“ odhaduje Trojan.

To potvrzuje i vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti Radovan Hřib. Od začátku roku si k nim pro recept na přípravky z konopí přišlo téměř 400 pacientů. „V konopí vidím budoucnost. Vnímám ho jako velmi vhodný doplněk ke konvenční léčbě,“ tvrdí.

Zneužití konopí se Hřib neobává. „Z dávek, které se používají jako léčebné, rozhodně nemůžeme pacienty podezírat z nějakého zneužívání. Většinou jsou to starší lidé od 60 let. Nejstarší pacientka má 97 let,“ podotýká.

„Funguje zde velmi přísná evidence toho, co se vypěstuje, za jakých podmínek, v jakém množství. Popisujeme celý ten řetěz operací, které umožní, že produkt skončí v lékárně,“ doplňuje Trojan.

Prodeji konopí se ale v brněnské nemocnici věnují nově. Primárně je totiž tým zaměřený na výzkum. „To je naše gros. Nicméně když se změnila legislativa ohledně komerčního pěstování, možná by byla trochu škoda neukázat, jak se dá výzkum překlopit do praxe,“ myslí si Trojan. Dodává, že prodejem si výzkumné centrum přilepší také finančně.

„Byl to pro nás zlomový okamžik,“ míní vědec. Kromě FNUSA má licenci maximálně 10 soukromých farmaceutických firem.

Vědci pěstují rostliny v řízených podmínkách, výsledné produkty by proto měly obsahovat vždy stejné množství účinných látek.

Kvůli bezpečnosti je přesné umístění pěstírny neveřejné. „Nějaké procento lidí, kteří konopí zneužívají, tu je. Ale myslím si, že významnější je to, že může pomáhat lidem s nějakými těžkostmi, na které třeba medicína ještě našla odpověď,“ podotýká Balog.

Zdejší výzkumný tým se v minulosti zabýval například otázkou, zda lidé po užití léčebného konopí mohou řídit. „Z našeho výzkumu vyšlo mimo jiné to, že pacient pod vlivem omamné látky je při řízení koncentrovanější, než když se soustředí na to, jak ho sžírá samotná bolest,“ upozorňuje Trojan.

„Laik to nepozná. Koupí si semeno, což je sice hezké, ale garance toho, co nám z toho vyroste, je nejistá,“ konstatuje. „A samozřejmě to je nezákonné,“ dodává.