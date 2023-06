Komentář: Česko je šampionem v kouření trávy. Zákazy úplně pozbyly smyslu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Třicet let debat, zda se má konopí v Česku legalizovat, je úmorných. Až z toho někdo dostává chuť na jointa. Nyní se zdálo, že diskuze spěje ke konci. K jakémukoliv. K verdiktu, který marihuanu za docela přísných podmínek legalizuje, nebo ji natvrdo zakáže. A bude jasno.

Do věci se ovšem vložil předseda lidoveckého klubu Marek Výborný. Zkušený politik, který má po Zdeňku Nekulovi, nekritickém stoupenci jiné drogy, totiž moravského vína, zabydlet kancelář ministra zemědělství.

A podle Výborného musíme „být ostražití“. „Deregulace“ konopí by podle něj zatížila státní rozpočet, protože Česko „není připravené na náklady například s preventivními programy.“

Sám nemám jasno. My, Češi, myslím si, nezvládáme už nyní legální drogy jako alkohol, tabák, některé léky na recept (Neurol, prášky na spaní a spol.) nebo gambling. Nevím, zda je chytré přidávat na seznam volně dostupných potenciálně návykových látek (u marihuany minimálně psychicky) další.

Ovšem subjektivní dojem není argument. A když něco nevím, zeptám se poučenějších. Lékaři a farmakologové z nezpochybnitelně erudovaného Národního ústavu duševního zdraví dnes bez okolků hovoří o možném zásadním přínosu ketaminu (původně veterinární anestetikum) pro krátkodobou léčbu depresí. Zkoumají i potenciál psychedelik, jako je psilocybin (houbičky) nebo ayahuasky (extrémně zjednodušeno jde o liánu, přípravky z ní). Obě látky působí antidepresivně výrazně déle než ketamin.

A pozor, nebavíme se o depce z toho, že vám followeři nelajkují selfie na Instagramu. Mluvíme o jedné z nejtrýznivějších civilizačních chorob. Deprese je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou invalidity. Až třetina pacientů je rezistentní (neúčinkuje na ně) k standardní léčbě antidepresivy.

Je proto logické, že se postoj k nadějným psychoaktivním látkám mění.

20 let za mast z konopí. To už snad nechceme

Proč o tom píšu. Stejný tým, který se věnuje účinkům psychedelik, studuje i účinky kanabinoidů. Čili trávy. Prospěšná může být při správném dávkování a u vhodného pacienta právě u depresí, ale také úzkostí a dalších psychických poruch. A rovněž u chorob, jako je epilepsie.

Anketa Má být marihuana v Česku volně prodejná? Ano 82,8 % Ne 17,2 % Celkem hlasovalo 4303 čtenářů.

Nemálo Čechů si ostatně konopí, chcete-li marihuanu, už dlouho pěstuje a ordinuje svépomocí. Ke zmírnění nevolnosti při chemoterapii, při bolesti kloubů, nespavosti, anxietě. Vystavují se tím ovšem riziku trestního stíhání.

Za nezpochybnitelně přínosné jsou účinky marihuany brané v lékařské obci zatím u čtyř nemocí. Další přibývají. Jde o jinak neutišitelnou chronickou bolest. Dále léčbu nevolnosti a nechutenství během rakovinové chemoterapie. Třetí jsou spastické stavy, tedy křeče, doprovázející roztroušenou sklerózu. A čtvrtou jsou dva syndromy dětské epilepsie, které nereagují na běžnou léčbu.

Není asi nutné zdůrazňovat, že má-li být THC zdraví prospěšné, nesmí se karcinogenně kouřit, samotné ani smíchané s tabákem, nýbrž inhalovat či užívat ve formě tablet, tinktur nebo mastí.

Navzdory výše řečenému ovšem policisté dál mohou stíhat lidi, kteří si konopí pěstují proto, aby se jim ulevilo. Nebo o jeho pozitivních účincích informují.

Známý je případ překladatelky Libuše Bryndové, která si pěstovala konopí jako lék na astma a artritidu. U soudu v Táboře dostala dva měsíce s podmíněným odkladem na jeden rok. Krajský soud ji později zprostil viny.

Jeden z nejstupidnějších příběhů na toto téma ovšem není přímo od nás, nýbrž ze sousedního Slovenska. Možná si vzpomenete na dva roky starou kauzu, kdy Okresní soud v Trnavě odsoudil bývalého mistra Evropy v závodech rychlostních člunů Josefa Šipoše k 20 letům vězení za nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek. Tehdy čtyřiačtyřicetiletý Šipoš si pěstoval marihuanu a vyráběl z ní léčivou mast. Pomáhala mu mimo jiné proti bolesti zad a kloubů. Recept si našel na internetu a podle něj také mast načerno vyráběl. Zdarma ji rozdával i rodině a známým. Kromě trestu odnětí svobody soud rozhodl také o zabavení domu, který dostal od rodičů.

Šipoš se odvolal, proto letos v květnu dostal místo dvaceti „jen“ patnáct let.

Neuvěřitelné.

Češi jsou v celé EU přeborníky v užívání marihuany

Dobrá. Zdá se, že zdravotní stránku věci máme vyřešenou. Asi málokdo kromě lidoveckých pijáků tichého vína už dnes pochybuje o léčivém potenciálu kanabisu.

Pojďme k rekreačnímu rozměru problému. Otázka zní, zda má být marihuana volně dostupná. Opět si nejsem jist. Obracím se znovu k autoritám. Říkají, že užívání THC je už tak běžné, jako by ve skutečnosti legální bylo.

A to speciálně v Česku, které je podle aktuální Evropské zprávy o drogách 2023 konopnou velmocí.

Zdravotnický deník uvádí, že konopí je dle studie nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě. Podle odhadů ji v posledním roce rekreačně užilo 22,6 milionu Evropanů ve věku 15 až 64 let, tedy zhruba 8 procent populace.

„Zemí, která hraje celoevropský prim v rekreačním užívání konopí, je Česká republika. Prvenství v užívání konopí držíme mezi dospělými i mladšími uživateli. Podle evropských dat u nás v roce 2020 alespoň jednou rekreačně konopí užilo přes 11 procent populace ve věku 15 až 65 let. Za námi se v žebříčku umístilo Španělsko, Francie a Nizozemsko, nejméně procent uživatelů mělo konopí na Maltě,“ cituje Zdravotnický deník evropskou zprávu.

A pak že se tady málo hulí, jak říkal v Samotářích Jakub, ztvárněný Jiřím Macháčkem.

Fenoménu, který už patrně nezastaví ani nejtvrdší prohibice, si evidentně povšimly i politické strany, s výjimkou lidovců. „Regulaci trhu s konopím podporují všechny strany vládní koalice kromě KDU-ČSL,“ potvrzuje agentura ČTK.

Politikům došlo, že je lepší mít trh s konopím pod kontrolou. A to minimálně ze dvou hlavních důvodů.

Jednak kvůli ochraně spotřebitelů. Legálně prodávaná marihuana by podléhala přísné kontrole, stejně jako ti, kdo ji prodávají a kdo si ji kupují. Výrobci by navíc potřebovali licenci. Kleslo by tak riziko, že budou speciálně pubescenti kouřit bůhvíjaké směsi řezané čímkoliv, co je po ruce (třeba durmanem), a co jim může potenciálně přivodit nejen nepříjemné stavy, ale přinést jim i docela závažné zdravotní problémy.

Legalizace marihuany ve světě Rekreační užívání marihuany je ve světě legální například v Uruguayi, Kanadě či některých státech USA. Schválilo ho také Mexiko. Mnohem více zemí včetně Česka povolilo prodej a užívání konopí pro léčebné účely. Lucembursko nedávno povolilo konzumaci a pěstování marihuany pro vlastní účely, každá domácnost smí sklidit až čtyři rostliny konopí. Stalo se tak první zemí v Evropě, která legalizovala výrobu a konzumaci této drogy.

Jednak by regulovaný prodej přinesl státu nemalé peníze. Součástí plánu jsou licenční poplatky a konopná daň, která by fungovala podobně jako daň spotřební. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila má srovnatelně velký Izrael z daní na konopí na vnitřním trhu v přepočtu asi deset miliard korun ročně. Podle odhadů by zatím mohl roční výnos čistě z daně z konopí jen v rámci českého trhu dosahovat dvou miliard korun.

„Ekonomická síla v tomto smyslu může být významná,“ je přesvědčen Vobořil. S exportem za hranice se pak potenciální přínos násobí. Například trh v Německu, který se konopí také postupně otevírá, skýtá bilionové příležitosti. Podobně jako odbytiště v dalších zemích, které o legálním prodeji THC uvažují, tedy Malta, Nizozemsko či Švýcarsko.

S příštím ministrem zemědělství Markem Výborným a vedením KDU-ČSL se k jednání o budoucnosti konopí v Česku má Vobořil sejít ve středu.

Ideálního světa bez drog se nedočkáme

Pirátka Klára Kocmanová upozornila, že prohibice se ukázala jako nefunkční model už v minulém století u alkoholu v USA. Jako výhodu regulovaného prodeje zmínila omezení přístupu mladistvých ke konopí nebo právě lepší ochranu uživatelů. „Zároveň by ustala zbytečná šikana obyčejných lidí, často seniorů, kteří dnes mohou reálně skončit ve vězení kvůli pěstování pár kytek na mastičku,“ dodala.

Marihuana by byla dostupná jen u pultů s obsluhou (tedy nikoliv v automatech v obchoďácích, jako je dnes HHC, CBD nebo Kratom) a koupit by si ji nemohli lidé mladší 18 let. Zákazník by se musel zaznamenat do speciálního registru uživatelů. Zákon by rovněž upravil, kolik účinné látky může výrobek obsahovat.

Konopí by navíc nesmělo být nijak inzerováno. Platil by zákaz reklamy propagující marihuanu. Naopak každé balení by obsahovalo varování před nežádoucími účinky. Jako u cigaret.

Legalizace není skvělá, ale asi nejlepší

Jistě, v dokonalém světě by lidé nepili, nekouřili tabák ani konopí, nemačkali automaty a nepolykali uklidňující léky.

V takovém světě nežijeme a nikdy nebudeme.

Osobně si nemyslím, že je legalizace konopí bůhvíjak skvělá. Pořád zůstane riziko, že senzitivní lidi pošle jediný joint do špitálu. Nikomu také nezabrání, aby THC dál užíval škodlivě, nadměrně a ničil si tím nejen mozek, ale celý život. A to přesto, že česká vize počítá s tím, že každý registrovaný zákazník by měl možnost za měsíc koupit jen omezené množství. Prodejci mají mít k registru přístup přes specifický kód, aby mohli kontrolovat již zakoupené množství. Asi se nespletu, budu-li se domnívat, že systém půjde obejít. Ostatně jako jakýkoliv jiný systém.

Přesto jde, zdá se, o nejlepší z možných přístupů. Pan Vobořil kromě jiného argumentuje Kanadou, kde za posledních pět let převzal legální trh sedmdesát procent toho černého.

Vraťme se krátce k Evropské zprávě o drogách 2023. „Některé produkty prodávané dnes na nelegálním trhu jako přírodní konopí mohou být naředěny potentními syntetickými kanabinoidy, čímž vzniká nebezpečí otravy. Vysoce potentní výtažky a produkty určené ke konzumaci jsou spojovány s akutními příjmy v nemocnicích,“ varuje zpráva.